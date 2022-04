Sẽ dừng phổ biến MV mới của Sơn Tùng M-TP trên không gian mạng

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Quang Tự Do, cho biết đã xem MV There's no one at all của Sơn Tùng M-TP 3 lần. "Khi nhận được phản ánh trên cộng đồng mạng cũng như báo chí về hình ảnh và nội dung trong MV mới của Sơn Tùng, Cục đã kiểm tra và thấy rằng, nội dung này có tác động tiêu cực tới nhận thức, lối sống của giới trẻ. Đặc biệt, trong phân cảnh cuối cùng nhân vật chính lại nhảy lầu tự tử. Điều này rất nguy hại tới giới trẻ”, ông Lê Quang Tự Do cho hay.

MV mới của Sơn Tùng bị phản ứng dữ dội.

Ông Lê Quang Tự Do cũng khẳng định, MV mới của Sơn Tùng M-TP cũng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn.

“Cục Phát thanh và Truyền hình đã trao đổi và đi đến thống nhất với Cục Nghệ thuật Biểu diễn là sẽ dừng phổ biến MV này trên mạng và sẽ có hướng xử lý các nghệ sĩ vi phạm. MV này cũng vi phạm luôn cả quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mà Bộ VHTT&DL mới ban hành. Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng sẽ có hướng xử lý với việc này”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

There's no one at all của ca sĩ Sơn Tùng M-TP được ra mắt tối 28/4. Bài hát được nam ca sĩ sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hình ảnh MV mang màu sắc u tối, có phân cảnh nhảy lầu tự tử ở cảnh kết. Trong bối cảnh có nhiều vụ học sinh nhảy lầu tự tử xảy ra thời gian qua, nhiều phụ huynh lo lắng MV của Sơn Tùng M-TP có thể tác động xấu đến học sinh, giới trẻ. Một số khác phản ứng rằng MV cổ xúy hành động tiêu cực, suy nghĩ cực đoan.

Tình Lê