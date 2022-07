'Minions' là phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam

Sau khi chính thức đổ bộ rạp chiếu toàn cầu vào ngày 1/7, Minions: Sự trỗi dậy của Gru (Minions: The Rise of Gru)đã thu về hàng loạt kỷ lục doanh thu cùng cơn mưa lời khen về độ hài hước dí dỏm cũng như những điểm đánh giá ấn tượng từ các trang uy tín. Tại Việt Nam, Minions tinh nghịch còn tạo nên cơn sốt toàn quốc với độ phủ rạp ấn tượng vào cuối tuần vừa rồi.

Tại Việt Nam sau cuối tuần công chiếu, Minions: Sự trỗi dậy của Gru đã lập kỷ lục trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, với 39 tỷ đồng doanh thu và hơn 434 ngàn lượt vé bán ra.

Không chỉ vậy, con số này cũng giúp bộ phim đạt thêm các thành tích khác vô cùng nổi bật: Lọt vào Top 10 toàn phim nước ngoài mọi thời đại. Đặc biệt hơn cả, Minions: Sự trỗi dậy của Gru cũng là phim hoạt hình duy nhất nằm trong top này, đứng cạnh các bom tấn hành động và siêu anh hùng kinh phí lớn như Godzilla vs Kong, Captain Marvel, Fast and Furious 8, The Avengers.

Ngoài ra, bộ phim cũng lọt Top 3 doanh thu tuần mở màn chỉ tính riêng với các phim điện ảnh ra mắt năm nay 2022, bên cạnh Doctor Strange 2 và Chuyện ma gần nhà. Năm 2022 đánh dấu một bước phục hồi đáng kể của nền công nghiệp phim chiếu rạp sau đại dịch nhưng phải đến Minions: Sự trỗi dậy của Gru mới thực sự trở thành một bước ngoặt mang khán giả gia đình ra lại rạp.

Sức công phá của của hội nhóc vàng hoe cũng vô cùng mạnh mẽ khi hầu hết các phòng chiếu trên toàn quốc được phủ kín phần lớn ghế ngồi, ở nhiều khung giờ khác nhau.

Tại thị trường Bắc Mỹ, phim cũng đã ẵm về hơn 108,5 triệu USD trong 3 ngày đầu tiên, cao hơn hẳn thành tích của phần đầu tiên ra mắt 7 năm trước. Hiện tại, Minions: Sự trỗi dậy của Gru cũng đang trên đà kiếm 127,9 triệu USD vào thời điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ kết thúc vào ngày thứ hai - một con số có thể vượt qua Transformers: Dark of the Moon năm 2011 (115,9 triệu USD) với tư cách là bộ phim ra mắt ngày 4 tháng 7 lớn nhất từ ​​trước đến nay tại Bắc Mỹ. Theo trang Comscore, bộ phim cũng đã đưa doanh thu nội địa trong tháng 6/2022 vượt 985 triệu USD, đánh dấu tháng có doanh thu phòng vé lớn nhất từ sau đại dịch, là một bước nhảy vọt so với tháng hè năm 2021 với 409 triệu USD.

Trên chuyên trang phê bình phim Rotten Tomatoes, bộ phim đã nhận được số điểm vô cùng tích cực với 92% từ khán giả và 71% từ giới chuyên gia. Trên IMDb, phim được 7.3/10 điểm và đang là phần có điểm cao thứ nhì của loạt phim, chỉ xếp sau Despicable Me.

Trang The Telegraph của Anh cho Minions: Sự trỗi dậy của Gru 4 trên 5 điểm, nhận xét rằng phim là một phiên bản hoài niệm tuyệt hảo của Looney Tunes. Sự trở lại của hội Minions lần này cũng được trang Variety dành lời khen ngợi. Trang này cho biết: "Ekip sáng tạo dẫn dắt bởi đạo diễn Kyle Balda đã kết hợp tài tình cái chất của Ba Chàng Gốc cùng phần hoạt hình sống động kinh điển, lồng ghép chúng khôn ngoan vào không gian 3D. Khán giả muốn gì, Illumination có đó, mang đến một ‘liều thuốc’ tích cực tràn đầy sự tinh nghịch".

Trang Empire công nhận phim chiếm tình cảm khán giả dễ dàng bởi những phân đoạn điên rồ và hài hước. Forbes thậm chí còn khẳng định Minions: Sự trỗi dậy của Gru là tiền truyện của Despicable Me và nó hay hơn rất nhiều so với phim Minions ra mắt 7 năm trước.

Trở lại sau 7 năm vắng bóng, Minions: Sự trỗi dậy của Gru đưa khán giả trở lại thập niên 70 vàng son của Mỹ, ở đó Gru chỉ mới là cậu nhóc chưa tròn 12 tuổi. Gru hâm mộ cuồng nhiệt nhóm ác nhân Vicious Six, thế nhưng lại bị khước từ khi tham gia buổi tuyển chọn thành viên. Tức mình, Gru đã trộm một món bảo vật của Vicious Six, tạo nên cuộc truy đuổi gay cấn và dở khóc dở cười nhất màn ảnh nhỏ Hè này. Phim cũng chào đón sự trở lại của các Minions thân quen như Bob, Stuart, Kevin và cậu bạn mới Otto đeo niềng răng, hứa hẹn mang đến nhiều tràng cười sảng khoái gấp bội.

Quỳnh An