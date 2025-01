Lễ công bố và trao giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024 vừa diễn ra trong khuôn khổ phiên cấp cao của Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI chủ đề “Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, được Bộ TT&TT tổ chức ngày 15/1, tại Hà Nội.

“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực ICT, được Bộ TT&TT tổ chức với mục đích cụ thể hóa Chỉ thị 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Năm 2024 là năm thứ năm Bộ TT&TT phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI tổ chức giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam”. Giải thưởng lần này tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, tạo ra động lực mới để tăng trưởng kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia và tăng năng suất lao động.

Cùng với đó, giải thưởng Make in Viet Nam 2024 cũng nhằm tạo ra kết quả thiết thực hơn và toàn diện hơn, mang lại giá trị cho người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội và các sản phẩm công nghệ số mới.

Đồng thời, giải thưởng năm nay cũng tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao giải Vàng giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” cho các doanh nghiệp có sản phẩm xuất sắc. Ảnh: M.T

Ở lần thứ 5 giải thưởng Make in Viet Nam được tổ chức, Hội đồng giám khảo đã chọn được 71 sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc để trao giải thưởng Top 10 ở 8 hạng mục. Căn cứ vào tiêu chí của giải thưởng và chất lượng của sản phẩm, Ban tổ chức đã quyết định trao 7 giải Vàng, 8 giải Bạc và 9 giải Đồng.

Tại lễ công bố và trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao giải Vàng cho các doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ số xuất sắc nhất ở 7 hạng mục giải thưởng Make in Viet Nam năm 2024.

MyTV OTT là 1 trong 7 sản phẩm vừa giành được giải Vàng giải thưởng Make in Viet Nam 2024. Ảnh minh họa: M.H

Bảy sản phẩm nhận giải Vàng giải thưởng Make in Viet Nam 2024 gồm có: Nền tảng chăm sóc khách hàng LynkiD của Công ty cổ phần LYNKID đạt Giải Vàng hạng mục “Sản phẩm công nghệ số tiềm năng”.

Nền tảng máy tính AIoT xử lý tại biên KIMQ của Công ty cổ phần HSPTEK đạt giải Vàng hạng mục “Sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc”.

Sản phẩm phần mềm công nghệ số Magic Tiles 3 của Công ty TNHH Amanotes Việt Nam đạt giải Vàng hạng mục “Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài”.

Nền tảng kết nối vay vốn doanh nghiệp MISA Lending của Công ty cổ phần MISA đạt giải Vàng hạng mục “Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ”.

Ứng dụng MyTV - MyTV OTT của Công ty Phát triển Dịch vụ truyền hình - Thành viên Tổng công ty truyền thông VNPT đạt giải Vàng hạng mục “Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội”.

Hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS của Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom đạt giải Vàng hạng mục “Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics”.

Và hệ phần mềm thông minh điều khiển robot dùng trong ngành sản xuất kết cấu thép và gia công tấm - SMAROBICS của Công ty cổ phần công nghiệp Weldcom đạt giải Vàng “Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng”.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trao giải Đồng hạng mục “Sản phẩm công nghệ số tiềm năng” cho đại diện Công ty An ninh mạng SCS với sản phẩm "SafeGate Office - Giải pháp tường lửa thông minh cho văn phòng, doanh nghiệp". Ảnh: Lê Anh Dũng

Cùng với các giải Vàng, 8 giải Bạc và 9 giải Đồng cũng đã được trao cho các doanh nghiệp công nghệ số đã phát triển các giải pháp công nghệ Make in Viet Nam đang góp phần vào công cuộc chuyển đổi số đất nước, cũng như từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về giá trị của giải thưởng Make in Viet Nam đối với doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, ông Ngô Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty An ninh mạng SCS, đơn vị giành giải Top 10 năm 2023 và vừa đạt giải Đồng với giải pháp tường lửa thông minh SafeGate Office, cho hay: “Giải thưởng Make in Viet Nam không chỉ là sự cổ vũ, khích lệ tinh thần rất lớn mà còn tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp công nghệ Việt”.

Ông Ngô Tuấn Anh cũng cho hay, với đặc thù riêng của lĩnh vực, các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng thường khó có cơ hội để tiếp cận một cách rộng rãi với khách hàng, người tiêu dùng. Qua sự lan tỏa của giải thưởng Make in Viet Nam sau nhiều năm tổ chức, các giải pháp an ninh mạng của doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội đến gần hơn với khách hàng, người tiêu dùng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Với sự đánh giá, chọn lựa khắt khe của hội đồng chuyên môn, các giải thưởng Make in Viet Nam trao cho các doanh nghiệp công nghệ số chính là sự kiểm chứng về chất lượng cho các sản phẩm, giải pháp do doanh nghiệp Việt phát triển, làm chủ. “Giải Đồng giải thưởng Make in Viet Nam vừa nhận được sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với con đường đang theo đuổi, tích cực góp phần từng bước hiện thực hoá tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng”, đại diện Công ty SCS chia sẻ thêm.