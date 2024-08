Tối 22/8, Miss Universe Vietnam 2024 phát sóng tập đầu tiên mang tên Audition. Đúng với chủ đề Influencing beauty - Vẻ đẹp có sức ảnh hưởng, các thí sinh mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về hình ảnh phụ nữ độc lập và tự tin.

Trong phần đầu tiên, các thí sinh giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi từ BGK để vào vòng tiếp theo. Nhiều quán quân từ các chương trình truyền hình gây ấn tượng với sự tự tin trong phần trả lời.

Quán quân Supermodel Me 2021 Nguyễn Quỳnh Anh bị thắc mắc về trình độ học vấn khi chỉ ghi hoàn thành bậc trung học. Cô khẳng định sẵn sàng đối mặt với mọi ý kiến và giải thích phải dừng việc học để tham gia The Face Vietnam 2019 và sau đó tiếp tục hoãn chương trình cao đẳng tại TPHCM để thi Supermodel Me 2021 tại Singapore.

"Những cơ hội đó giúp tôi có nhiều trải nghiệm trên hành trình chinh phục công việc người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên lại vô tình làm gián đoạn việc học tập bản thân", người đẹp chia sẻ. Quỳnh Anh cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi việc học sau cuộc thi, để bổ sung kiến thức và phát triển kỹ năng cần thiết cho tương lai. Cô cũng là thí sinh đầu tiên trong top 33 khi nhận được 4 “yes” từ BGK.

Nguyễn Quỳnh Anh giải thích về trình độ học vấn.

Sự xuất hiện của Quán quân The Face Vietnam 2017 Phí Phương Anh cũng gây bất ngờ. Hoa hậu Hương Giang nhận xét: “Nhiều người nghi ngờ Phí Phương Anh có phải là cô gái hời hợt, làm mọi thứ chỉ vì niềm vui nhất thời không?”.

Phí Phương Anh khẳng định dồn tâm huyết vào Miss Universe Vietnam 2024. "Tôi luôn nỗ lực trong từng sản phẩm. Tuổi trẻ của phụ nữ ngắn nên tôi muốn khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi trên từng chặng đường", cô nói.

Quán quân The Face Vietnam 2017 Phí Phương Anh.

Xuất hiện ở nhóm thí sinh cuối cùng, Quán quân Én Vàng 2021 Đoàn Thị Thu Hà gây ấn tượng với khả năng thuyết trình tự tin. Cô nhận góp ý về việc cải thiện trang phục và trang điểm để hoàn thiện hình ảnh.

Quán quân Én Vàng 2021 Đoàn Thị Thu Hà.

Bên cạnh những thí sinh giàu kinh nghiệm, một số cô gái gặp khó khăn khi đi giày cao gót, khiến phần catwalk loạng choạng và mất thăng bằng.

Thí sinh Lê Thị Mộng Tuyền run rẩy và bật khóc khi giới thiệu bản thân.

Á hậu 1 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Lương Thị Hoa Đan bất ngờ ngã khi trình diễn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thuyết trình trôi chảy. Cô mong phát triển dự án quảng bá 54 trang phục dân tộc, giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam. Sinh năm 2001, đến từ Hải Dương, cao 1,8m với số đo ba vòng 86-65-95cm, cô từng vượt qua giai đoạn khủng hoảng khi nặng gần 70kg.

Thí sinh Hoa Đan ngã nhào trên sân khấu:

Lương Thị Hoa Đan thuyết trình trôi chảy.

Là thí sinh cuối cùng tại vòng sơ khảo, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên thể hiện quyết tâm chinh phục vương miện và khao khát được đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Sau đó, host Bùi Quỳnh Hoa công bố danh sách thí sinh bước tiếp vào phần thi Image - Hình ảnh. Trong thử thách này, các thí sinh phải chụp ảnh theo câu chuyện cá nhân và thực hiện màn catwalk trên bậc thang xoắn ốc, kết hợp với phần thuyết trình. Nhiều thí sinh gây ấn tượng mạnh với BGK và khán giả bằng sự bản lĩnh và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Các thí sinh trong thử thách "Image".

Nguyễn Quỳnh Anh xuất sắc chiến thắng phần thi đầu tiên.