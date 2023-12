{"article":{"id":"2226503","title":"Mitsubishi Xforce lộ diện thông số 4 phiên bản, hơn kém gì các đối thủ B-SUV?","description":"Mẫu xe mới Mitsubishi Xforce lộ thông tin sẽ có 4 phiên bản tại Việt Nam với các thông số kỹ thuật cơ bản, dự kiến cạnh tranh gay gắt với đối thủ B-SUV như Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V.","contentObject":"<p>Theo tìm hiểu của VietNamNet, một số nhân viên từ đại lý Mitsubishi cho biết nhiều khả năng mẫu xe mới B-SUV <a href=\"https://vietnamnet.vn/mitsubishi-xforce-tag2139721287317597134.html\">Mitsubishi Xforce</a> sẽ lùi thời điểm ra mắt từ cuối năm nay sang đầu tháng 1/2024. Đây chính là bản thương mại của Mitsubishi XFC Concept- mẫu xe ý tưởng đã được nhà sản xuất Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm ra mắt toàn cầu thời điểm tháng 10/2022.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-7-866-1737.jpeg?width=768&s=z6dj7oGV-D_H0M4lAtH7Pw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-7-866-1737.jpeg?width=1024&s=eP4Y42bjmkEBNddZFkhlpw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-7-866-1737.jpeg?width=0&s=0pHO4D6gTC4HXO7Kb8K5GA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-7-866-1737.jpeg?width=768&s=z6dj7oGV-D_H0M4lAtH7Pw\" alt=\"mitsubishi xforce 2023 7 866.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-7-866-1737.jpeg?width=260&s=so6hJjhcuIY2MxhKeiFPAQ\"></picture>

<figcaption>Mitsubishi Xforce có thể sẽ là mẫu xe mới đầu tiên ra mắt thị trường Việt trong năm 2024.</figcaption>

</figure>

<p>Dự kiến, Mitsubishi Xforce sẽ có 4 phiên bản, đều dùng động cơ MIVEC 1.5L công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Sức mạnh này tương đương đối thủ Toyota Yaris Cross, kém hơn so với Hyundai Creta (115 mã lực), KIA Seltos (138 mã lực), Honda HR-V (119 mã lực). Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce về Việt Nam tới đây chưa có phiên bản hybrid giống như Toyota Yaris Cross, hay động cơ Turbo như Hyundai Creta hoặc Honda HR-V.</p>

<p>Ở phiên bản thấp nhất (bản tiêu chuẩn), Mitsubishi Xforce sẽ có các trang bị như vành hợp kim 17 inch, đèn trước và sau dạng LED. Bên trong có phanh tay điện tử, ghế nỉ, khởi động nút bấm, màn hình giải trí 8 inch, âm thanh 4 loa, điều hoà điều khiển kỹ thuật số. Trang bị an toàn dùng phanh đĩa, 4 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC. </p>

<p>Ở phiên bản thứ hai cao hơn, Xforce chuyển sang dùng vành loại 18 inch, đèn sương mù dạng LED. Bên trong ghế vẫn dạng nỉ nhưng vô-lăng bọc da, điều hoà tự động hiên đại hơn, âm thanh tăng lên 6 loa.</p>

<p>Ở hai phiên bản cao cấp còn lại, ghế nỉ được nâng cấp là ghế da, màn hình giải trí to hơn với 12,3 inch.</p>

<p>Tại phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị hệ thống loa chất lượng cao của Yamaha cùng với tiện ích cốp điện. Cùng đó, công nghệ hỗ trợ lái (ADAS) xuất hiện trên bản này gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước, đèn pha tự động, nhắc nhở xe phía trước di chuyển, cảnh báo điểm mù với cảnh báo cắt ngang phía sau. Bản thấp hơn chỉ có cảnh báo người và phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-3-869-1738.jpeg?width=768&s=9RcMUKvx7qlbRYUWVbTIqg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-3-869-1738.jpeg?width=1024&s=RMZmtHuN2ECnufm2DhyPXA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-3-869-1738.jpeg?width=0&s=1kxuRargFRldJZcqXwZGXw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-3-869-1738.jpeg?width=768&s=9RcMUKvx7qlbRYUWVbTIqg\" alt=\"mitsubishi xforce 2023 3 869.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mitsubishi-xforce-2023-3-869-1738.jpeg?width=260&s=U4alinw1COIPUACe48yEzQ\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh nội thất xe Mitsubishi Xforce tại thị trường Indonesia.</figcaption>

</figure>

<p>So sánh nhanh với các đối thủ, có thể thấy KIA Seltos và Hyundai Creta chỉ trang bị tiêu chuẩn cỡ mâm 17 inch. Về trang bị tiện nghi, Mitsubishi Xforce đáng tiếc chưa có ghế lái chỉnh điện, trong khi các đối thủ đều có lựa chọn tính năng này cho bản cao.</p>

<p>Mitsubishi Xforce cũng thiếu vắng một số trang bị an toàn cao cấp như camera 360 độ (có trên Toyota Yaris Cross) hay camera quan sát làn đường (Honda HR-V). Đáng chú ý, ngay ở bản tiêu chuẩn, đối thủ Hyundai Creta đã có sẵn loạt trang bị an toàn khá đầy đủ như khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử và Auto hold.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/xforce-spy-shot-105-170-1739.jpeg?width=768&s=SfcflLL2JMiMgKw2BeKAHQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/xforce-spy-shot-105-170-1739.jpeg?width=1024&s=NN58qsk11cb4FiVcVQI3ag\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/xforce-spy-shot-105-170-1739.jpeg?width=0&s=ejqda91yfveOsBHlmi70uQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/xforce-spy-shot-105-170-1739.jpeg?width=768&s=SfcflLL2JMiMgKw2BeKAHQ\" alt=\"xforce spy shot 105 170.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/xforce-spy-shot-105-170-1739.jpeg?width=260&s=1Hr1wSV_efgwfuFubo_2bQ\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh Mitsubishi Xforce được nhìn thấy khi cập cảng Việt Nam.</figcaption>

</figure>

<p>B-SUV đang là phân khúc \"hot\" nhất hiện nay khi các hãng liên tiếp ra mắt xe mới hoặc nâng cấp bản mới. KIA Seltos có 8 phiên bản giá từ 599-719 triệu đồng, Hyundai Creta có 4 phiên bản giá từ 640-745 triệu đồng, Honda HR-V có 3 phiên bản giá từ 699-876 triệu đồng, Toyota Yaris Cross có 6 phiên bản giá từ 730-850 triệu đồng. Giá bán của Mitsubishi Xforce vẫn chưa được công bố, nhưng theo một số nguồn tin, mức giá có thể dao động từ 650-750 triệu đồng, ngang với Huyndai Creta, đắt hơn Kia Seltos và rẻ hơn Honda HR-V và Toyota Yaris Cross.</p>

<p>Về doanh số, phân khúc B-SUV đang được thống trị bởi xe Hàn. 11 tháng qua, Hyundai Creta dẫn đầu bán 8.766 xe; KIA Seltos đứng thứ 2 bán 8.388 xe; Honda HR-V ở vị trí số 3 với 3.112 xe; Toyota Yaris Cross dù mới ra mắt được 2 tháng ở vị trí số 4 với 1.507 xe và Mazda CX-3 ở vị trí thứ 5 bán 1.294 xe.</p>

<p><em>Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

