{"article":{"id":"2223401","title":"Mở lối thoát nạn thứ 2 để đảm bảo PCCC cho hàng vạn hộ dân ở chung cư cũ","description":"Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay có hàng nghìn tòa chung cư cũ xuống cấp không đảm bảo PCCC, vì vậy, cần giải pháp mở lối thoát nạn thứ 2 để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống tại đây.","contentObject":"<p>Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có gần 1.580 nhà chung cư cũ, chủ yếu được xây dựng từ trước năm 1994, nằm ở các quận nội thành. Nhà chung cư cũ ở Hà Nội có chung đặc điểm cao từ 2-6 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, bê tông lắp ghép hoặc khung bê tông cốt thép chịu lực.</p>

<p>Sau vài chục năm sử dụng, nhiều chung cư cũ đã xuống cấp, thậm chí có chung cư được xếp vào loại nguy hiểm. Theo đánh giá của Cảnh sát PCCC Hà Nội, các chung cư cũ đa số không đảm bảo yêu cầu về PCCC, đặc điểm chung của loại nhà ở này đều đã cũ, không được thiết kế và lắp đặt hệ thống PCCC, không có đủ các trang thiết bị về PCCC.</p>

<p>Vị trí nằm trong những con ngõ nhỏ, kết cấu hạ tầng xuống cấp, đường giao thông không thuận lợi khi có sự cố xảy ra, nhất là nhà tập thể ở phố cổ. Hầu hết các khu chung cư, nhà tập thể này không có ban quản lý nên việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn PCCC không được chú ý coi trọng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-g6a-1191-1482.jpeg?width=768&s=f1hsk9QRC3S2JRblMVDsMQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-g6a-1191-1482.jpeg?width=1024&s=pP1Rhymk_iCTn6-ynZMbkw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-g6a-1191-1482.jpeg?width=0&s=pBZsgMtqi4bMCw0UM5d8Ew\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-g6a-1191-1482.jpeg?width=768&s=f1hsk9QRC3S2JRblMVDsMQ\" alt=\"chung cu g6a 1191.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-g6a-1191-1482.jpeg?width=260&s=HgIlfiGIeQ7WrqVLNsM7CA\"></picture>

<figcaption>Nhiều chung cư cũ ở Hà Nội xuống cấp đến mức nguy hiểm tính mạng của người dân. Ảnh: Quang Phong</figcaption>

</figure>

<p>Đặc biệt, tại các khu nhà chung cư cũ hiện nay không xây dựng các bể nguồn để phục vụ chữa cháy hoặc có nhưng các bể hỏng không chứa nước. Vì thế, nếu có cũng không đáp ứng cho việc chữa cháy bởi các trụ nước chữa cháy đô thị cách xa hàng trăm mét.</p>

<p>Ngoài ra, đa số những chung cư cũ, nhà tập thể có diện tích nhỏ nhưng đều xảy ra tình trạng người dân cơi nới thêm 'chuồng cọp' để có thêm diện tích sinh hoạt. Khu vực này được nhiều người tận dụng làm ban công, kho chất chứa đồ đạc, nơi phơi quần áo...</p>

<p>Tuy nhiên, điều này khiến lối thoát nạn của nhiều người bị bịt kín gây khó khăn tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn từ bên ngoài. Tại các chân cầu thang người dân tận dụng biến thành bãi giữ xe. Không kể hệ thống đường dây điện, internet tại chung cư cũ được kéo, đấu nối rất lộn xộn tiềm ẩn nguy cơ cháy. </p>

<p>Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Cảnh sát PCCC thành phố tuyên truyền, tập huấn 100% hộ gia đình về PCCC, vận động hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thông thường; tuyên truyền, vận động đến 100% hộ gia đình chưa có “lối thoát nạn thứ 2” mở “lối thoát nạn thứ 2”.</p>

<p>Vận động các hộ gia đình tháo bỏ, cắt các \"chuồng cọp\", tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng, chống cháy nổ tại mỗi công trình. Rà soát về điều kiện thang thoát hiểm, lối thoát nạn, bổ sung lối thoát nạn đảm bảo các quy định về phòng cháy hiện hành.</p>

<p>UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc kiểm định các khu chung cư cũ, nhà chung cư cũ, đề xuất phương án đảm bảo an toàn đối với nhà chung cư cũ nói chung và các nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D đã có khuyến cáo di dời người dân không để xảy ra sự cố về công trình gây mất an toàn về người và tài sản.</p>

<p>Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội còn yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701783352834\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2218913\"><a href=\"/ha-noi-tang-cuong-ung-dung-cntt-canh-bao-hoa-hoan-sau-vu-chay-chung-cu-mini-2218913.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ha-noi-tang-cuong-ung-dung-cntt-canh-bao-chay-sau-hoa-hoan-chung-cu-mini-1305.jpeg?width=0&s=0VRCn3CEoqKklFY215PsSQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ha-noi-tang-cuong-ung-dung-cntt-canh-bao-chay-sau-hoa-hoan-chung-cu-mini-1305.jpeg?width=260&s=V3AqvwH8RNlDrZK5ogihuA\" alt=\"Hà Nội tăng cường ứng dụng CNTT cảnh báo hỏa hoạn sau vụ cháy chung cư mini\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ha-noi-tang-cuong-ung-dung-cntt-canh-bao-hoa-hoan-sau-vu-chay-chung-cu-mini-2218913.html\">Hà Nội tăng cường ứng dụng CNTT cảnh báo hỏa hoạn sau vụ cháy chung cư mini</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">TP Hà Nội đề nghị các đơn vị tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cháy, đồng thời số hóa hồ sơ quản lý địa bàn cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời khi cháy, nổ xảy ra.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/mo-loi-thoat-nan-thu-2-de-dam-bao-pccc-cho-hang-van-ho-dan-o-chung-cu-cu-2223401.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mo-loi-thoat-nan-thu-2-de-dam-bao-pccc-cho-hang-van-ho-dan-o-chung-cu-cu-1479.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mo-loi-thoat-nan-thu-2-de-dam-bao-pccc-cho-hang-van-ho-dan-o-chung-cu-cu-1480.jpeg","updatedDate":"2023-12-13T21:15:00","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226726","title":"Những đề xuất mới trong đào tạo, sát hạch lái xe","description":"Giáo viên dạy thực hành lái ô tô phải có bằng trung cấp nghề, xe tập lái có niên hạn không quá 20 năm kể từ năm sản xuất… là những đề xuất sửa đổi mới nhất trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-de-xuat-moi-trong-dao-tao-sat-hach-lai-xe-2226726.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nhung-de-xuat-moi-trong-dao-tao-sat-hach-lai-xe-239.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:49:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226342","title":"Cận Tết, chủ vườn mai thấp thỏm vì giá giảm gần nửa nhưng thương lái biệt tăm","description":"Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 3 năm qua, nhiều chủ vườn mai điêu đứng vì giá cả giảm mạnh, thưa thớt khách mua.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-tet-chu-vuon-mai-thap-thom-vi-gia-giam-gan-nua-nhung-thuong-lai-biet-tam-2226342.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mai-tet-1-00-00-00-00-00-30-1401.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:32:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226451","title":"Công đoàn rốt ráo, triệu công nhân chờ tin vui từ nhà ở xã hội","description":"Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, để phục vụ, chăm lo đời sống người lao động.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-doan-rot-rao-trieu-cong-nhan-cho-tin-vui-tu-nha-o-xa-hoi-2226451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cong-doan-rot-rao-trieu-cong-nhan-cho-tin-vui-tu-nha-o-xa-hoi-1376.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226682","title":"Dự báo thời tiết 14/12/2023: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt rét đậm","description":"Dự báo thời tiết 14/12/2023, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa hửng nắng. Từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ tiếp tục nắng nhiều.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-14-12-2023-mien-bac-tang-nhiet-truoc-khi-don-dot-ret-dam-2226682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-bao-thoi-tiet-14122023-mien-bac-tang-nhiet-truoc-khi-don-dot-ret-dam-1442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226445","title":"Cá nhân có được phép bán pháo hoa trên mạng xã hội?","description":"Theo luật sư, các tổ chức, cá nhân bán pháo hoa của nhà máy Z121 trên mạng xã hội mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là không phù hợp với quy định của pháp luật","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-nhan-co-duoc-phep-ban-phao-hoa-tren-mang-xa-hoi-2226445.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ca-nhan-co-duoc-phep-ban-phao-hoa-tren-mang-xa-hoi-1458.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226570","title":"Kỹ sư cầu đường nêu điểm 'lạ' dự án đường trăm tỷ vào Sở chỉ huy Điện Biên Phủ","description":"Nhìn con đường Tà Lèng - Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) gần 170 tỷ đồng xuống cấp, kỹ sư cầu đường Nguyễn Văn Cần chỉ ra những điểm bất thường.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-cau-duong-chi-diem-bat-thuong-duong-tram-ty-vao-so-chi-huy-dien-bien-phu-2226570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ky-su-cau-duong-neu-diem-la-du-an-duong-tram-ty-vao-so-chi-huy-dien-bien-phu-1383.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226732","title":"Triệu tập 11 người kích động, đăng tin sai về mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc - Nam","description":"Công an Hà Tĩnh vừa triệu tập, làm việc với 11 người dân có hành vi quá khích, kích động, cản trở lực lượng chức năng cắm mốc quy hoạch mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc - Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trieu-tap-11-nguoi-kich-dong-dang-tin-sai-ve-mo-cat-phuc-vu-cao-toc-bac-nam-2226732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/trieu-tap-11-nguoi-kich-dong-dang-tin-sai-ve-mo-cat-phuc-vu-cao-toc-bac-nam-1610.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T22:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226698","title":"Cháy ngùn ngụt cửa hàng đồ 'mẹ và bé', nhiều người ôm tài sản tháo chạy","description":"Cửa hàng bán đồ \"mẹ và bé\" ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy, người dân cùng nhân viên nhanh chóng di dời tài sản ra ngoài.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-ngun-ngut-cua-hang-do-me-va-be-nhieu-nguoi-om-tai-san-thao-chay-2226698.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chay-ngun-ngut-cua-hang-do-me-va-be-nhieu-nguoi-om-tai-san-thao-chay-1470.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T21:13:03","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226663","title":"Đề xuất nhận diện cá nhân khi giao dịch để đề phòng cướp ngân hàng","description":"Công an TP.HCM cùng đại diện 20 ngân hàng có hội sở đóng trên địa bàn cùng họp bàn về giải pháp phòng, ngừa tội phạm cướp ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-nhan-dien-ca-nhan-khi-giao-dich-de-de-phong-cuop-ngan-hang-2226663.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/de-xuat-nhan-dien-ca-nhan-khi-giao-dich-de-de-phong-cuop-ngan-hang-1390.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226673","title":"Bắt giam người phụ nữ ở Thanh Hóa nhiều lần thông tin sai sự thật","description":"Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Xuyến (SN 1974, trú thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc) vì nhiều lần đăng tải thông tin sai sự thật.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-giam-nguoi-phu-nu-o-thanh-hoa-nhieu-lan-thong-tin-sai-su-that-2226673.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bat-giam-nguoi-phu-nu-o-thanh-hoa-nhieu-lan-thong-tin-sai-su-that-1387.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:45:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226634","title":"Công an nhận định nguyên nhân vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên","description":"Theo nhận định của cơ quan công an, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều lần anh đã nói với người nhà về việc tiêu cực.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-nhan-dinh-nguyen-nhan-vu-3-bo-con-tu-vong-tren-song-o-hung-yen-2226634.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cong-an-nhan-dinh-nguyen-nhan-vu-3-bo-con-tu-vong-tren-song-o-hung-yen-1311.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T18:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226635","title":"Điều tra vụ thi thể người ngoại quốc nhét trong túi ở TP.HCM","description":"Người phụ nữ đã nhét thi thể 1 người đàn ông ngoại quốc, mang đến giáo đường Hồi giáo để đọc kinh và bị phát hiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-tra-vu-thi-the-nguoi-ngoai-quoc-nhet-trong-tui-o-tphcm-2226635.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dieu-tra-vu-thi-the-nguoi-ngoai-quoc-nhet-trong-tui-o-tphcm-1295.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T18:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226609","title":"Tìm thấy thi thể 2 bé gái và người bố trên sông ở Hưng Yên","description":"Thi thể 2 bé gái (2 tuổi và 4 tuổi) được phát hiện gần thi thể người bố trên sông ở Hưng Yên, sau khi mất tích 1 tuần.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tim-thay-thi-the-2-be-gai-va-nguoi-bo-tren-song-o-hung-yen-2226609.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tim-thay-thi-the-2-be-gai-va-nguoi-bo-tren-song-o-hung-yen-1229.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226580","title":"Cháy xưởng cơ khí lan sang nhà dãy nhà trọ tại Hà Nội","description":"Sau tiếng nổ tại xưởng cơ khí, ngọn lửa nhanh chóng lan sang dãy nhà trọ và cửa hàng phế liệu tại ngõ 54 phố Đại Linh (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-xuong-co-khi-lan-sang-nha-day-nha-tro-tai-ha-noi-2226580.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hieu9090-1-1173.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T16:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226513","title":"Bắt tàu 'cát tặc' trên sông Hồng, có vòi hút điều khiển từ xa","description":"Sau quá trình mật phục, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1, Hà Nội đã bắt quả tang tàu 'cát tặc' trên sông Hồng, có vòi hút điều khiển từ xa.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-tau-cat-tac-tren-song-hong-co-voi-hut-dieu-khien-tu-xa-2226513.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bat-tau-cat-tac-tren-song-hong-co-voi-hut-dieu-khien-tu-xa-1005.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:49:57","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226439","title":"Chống đối đo nồng độ cồn còn dọa kiện CSGT, tài xế nói lời hối lỗi","description":"Khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế không chấp hành mà đe dọa, xúc phạm tổ công tác, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Chỉ khi bị bắt tạm giam, người này mới nhận ra sai lầm của bản thân.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-doi-do-nong-do-con-con-doa-kien-csgt-tai-xe-noi-loi-hoi-loi-2226439.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chong-doi-do-nong-do-con-con-doa-kien-csgt-tai-xe-noi-loi-hoi-loi-954.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:35:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226495","title":"Người dân đổ dồn đi đổi giấy phép lái xe A1, A2 vì nghe tin đồn thất thiệt","description":"Lo ngại về việc không đổi giấy phép lái xe trong năm 2023 sẽ phải thi sát hạch lại từ đầu, người dân ở Đồng Nai kéo nhau đi đổi dẫn đến nhiều điểm bị quá tải.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-do-don-di-doi-giay-phep-lai-xe-a1-a2-vi-nghe-tin-don-that-thiet-2226495.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nguoi-dan-do-don-di-doi-giay-phep-lai-xe-a1-a2-vi-nghe-tin-don-that-thiet-902.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226491","title":"Người thứ 3 tử vong trong vụ sập mái nhà ở Thái Bình","description":"Tính tới thời điểm này, đã có 3 người tử vong trong vụ sập mái nhà ở Thái Bình; 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-thu-3-tu-vong-trong-vu-sap-mai-nha-o-thai-binh-2226491.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nguoi-thu-3-tu-vong-trong-vu-sap-mai-nha-o-thai-binh-835.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:46:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226444","title":"Tạm giữ tài xế say xỉn lái ô tô gây tai nạn khiến 3 người bị thương","description":"Một tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.872ml/l khí thở đã lái ô tô gây ra vụ tai nạn khiến 3 người bị thương ở Bắc Giang.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-giu-tai-xe-say-xin-lai-o-to-gay-tai-nan-khien-3-nguoi-bi-thuong-2226444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tam-giu-tai-xe-say-xin-lai-o-to-gay-tai-nan-khien-3-nguoi-bi-thuong-749.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T12:19:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226418","title":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc","description":"Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-2226418.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-657.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:26:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2219448","title":"Bình Định: áp dụng chuyển đổi số, đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời","description":"Chi bộ Đảng khu vực Vĩnh Liêm, thị xã An Nhơn (Bình Định) tích cực áp dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, giúp đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời, giảm thời gian đi lại, tránh lãng phí.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ap-dung-chuyen-doi-so-dang-vien-nam-bat-thong-tin-kip-thoi-2219448.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ap-dung-chuyen-doi-so-dang-vien-nam-bat-thong-tin-kip-thoi-245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226369","title":"Giám đốc Công an Đồng Nai: Không để hình thành tội phạm có tổ chức","description":"Giám đốc Công an Đồng Nai yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm; không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-cong-an-dong-nai-khong-de-hinh-thanh-toi-pham-co-to-chuc-2226369.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giam-doc-cong-an-dong-nai-khong-de-hinh-thanh-toi-pham-co-to-chuc-558.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:53:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226389","title":"Phát hiện thi thể nam giới phân hủy trong nhà hoang ở Bình Dương","description":"Người dân phát hiện bên trong căn nhà hoang ở Bình Dương có một thi thể nam giới đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-nam-gioi-phan-huy-trong-nha-hoang-o-binh-duong-2226389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phat-hien-thi-the-nam-gioi-phan-huy-trong-nha-hoang-o-binh-duong-518.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226335","title":"Không khí lạnh rất mạnh đổ bộ, cao điểm rét nhất khi nào?","description":"Trong khoảng thời gian từ 17-20/12, các tỉnh, thành Bắc Bộ bị ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh rất mạnh, có thể xuất hiện băng giá ở vùng núi cao. Khả năng ngày 19/12, nền nhiệt sẽ hạ thấp nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-khi-lanh-rat-manh-do-bo-cao-diem-ret-nhat-khi-nao-2226335.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/khong-khi-lanh-rat-manh-do-bo-cao-diem-ret-nhat-khi-nao-546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224785","title":"Cần quan tâm đặc biệt đến nguy cơ cháy nổ nhà cao tầng, khu công nghiệp","description":"Theo Công an TP.HCM, đối với nhà cao tầng (chung cư, cao ốc văn phòng, khách sạn…) và các nhà máy, xí nghiệp tại KCN, khu chế xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao càng cần phải được quan tâm đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-2224785.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-1330.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa