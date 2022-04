Mở rộng điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an mời hàng loạt youtuber ‘fan chính nghĩa’

Làm việc với chủ kênh “Lang thang đường phố”

Diễn biến mới nhất, ngày 18/4, Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP.HCM đã mời làm việc đối với bà Bùi Thanh Quỳnh Như (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình), là chủ tài khoản Youtube “Lang thang đường phố”.

Chủ kênh “Lang thang đường phố” bị mời điều tra xuất phát từ đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh (tức Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 38 tuổi, ngụ quận 12).

Quỳnh Như ban đầu được biết đến là người ủng hộ quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng nhưng sau đó lại “quay xe” và hai bên có “đấu tố” nhau trên mạng xã hội.

Đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh cho hay, kênh “Lang thang đường phố” đã đăng rất nhiều video, đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của bà. Trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên Quỳnh Như cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, phát ngôn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Vy Oanh.

Nữ ca sĩ đã liệt kê ra 19 clip trên kênh “Lang thang đường phố” có nội dung vu khống, xúc phạm bà; ngoài ra có những comment của người xem trong các clip đó.

Cho rằng, Quỳnh Như, là chủ tài khoản YouTube “Lang thang đường phố” cùng hai người đàn ông xuất hiện trên kênh đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lan truyền thông tin không đúng sự thật, vu khống, làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình, nên ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Vy Oanh cũng đã nộp đơn tố cáo hoa hậu Thu Hoài (tức Nguyễn Thị Thu Hoài, 46 tuổi, ngụ quận 1) vì cho rằng bà này đã lên mạng xã hội livestream nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, xúc phạm danh dự mình. Phía Công an TP.HCM đang tích cực điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra một số cộng sự, cùng xuất hiện với Quỳnh Như trong các clip của kênh “Lang thang đường phố” cũng sẽ được mời làm việc.

Được biết, sau khi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi), kể từ ngày 24/3, cơ quan công an bắt đầu mời làm việc với hàng loạt người liên quan.

Điển hình là tiến sĩ Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim – khách mời trong các buổi livestream của bà Hằng, các trợ lý, thư ký và đội ngũ kỹ thuật đã quản lý 12 kênh, trang mạng của bà Hằng và tham gia tổ chức các buổi livestream.

Điều tra hàng loạt Youtuber “fan chính nghĩa”

Được biết, Công an TP.HCM và Công an các quận, huyện và các tỉnh thành khác cũng đang điều tra hàng loạt người, hoạt động trên các trang mạng xã hội, có dấu hiệu xúc phạm, bôi nhọ người khác trên mạng, thậm chí là có hành vi bạo lực ngoài thực tế. Những người này có ủng hộ quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng, tự xưng là “fan chính nghĩa”.

Hiện Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý đơn tố cáo của rất nhiều người nhằm vào bà Nguyễn Phương Hằng như 6 cá nhân tố cáo bà Hằng ở Công an tỉnh Bình Dương (vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, điều tra).

Mới đây nhất, cơ quan CSĐT mời làm việc ông Võ Minh Điền, là chủ kênh Youtube “Điền Võ Vlog”.

Về vụ việc của ông Điền, cách đây không lâu, bà Đinh Thị Lan (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã tố cáo ông này và Nguyễn Việt Anh, là chủ tài khoản Youtube “Chuyện Đời Thường” đến Công an quận Gò Vấp. Bà Lan đã nộp cho cơ quan Công an các bằng chứng cho rằng hai cá nhân này có hành vi xúc phạm, thậm chí là đe doạ đến tính mạng của bà.

Trước đó, bà Hằng trong một buổi livestream đầu tháng 8/2021 đã “tố” bà Lan là đứng sau vụ bắt cóc con trai mình. Sau đó, những người ủng hộ quan điểm của bà Hằng, trong đó có chủ các kênh Youtube “Điền Võ Vlog” và “Chuyện đời thường” đã lên mạng bêu xấu bà chuyện lừa đảo, trộm cắp… Thậm chí “Điền Võ Vlog” còn treo thường cho người khác hành hung bà Lan.

Ngoài ra, ông Võ Minh Điền của kênh “Điền Võ Vlog” còn bị ông Nguyễn Trường Giang tố cáo tại Công an tỉnh Hậu Giang khi cho rằng đã xúc phạm, đe doạ nghiêm trọng đối với ông. Sau đó có nhiều người ném đá, chất bẩn vào nhà ông và liên tục gọi điện chửi bới, đe doạ…

Ngoài ra, Công an quận 7 cũng đang thụ lý điều tra đơn của nhà báo Hàn Ni tố cáo 4 người là “fan chính nghĩa”.

Sáng 23/3, bà Hàn Ni cùng nhóm bạn đi ăn sáng ở quán gần nhà tại quận 7 thì bị một nhóm 4 người có hành vi xúc phạm rồi lao vào tấn công. Trong đơn tố cáo, bà Hàn Ni đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 người này mà bà tự xác minh rõ danh tính, địa chỉ cư trú của họ.

Riêng tại Đồng Nai, Công an tỉnh này đang thụ lý đơn của bà Trương Việt Hà (ngụ quận 3, TP.HCM) tố cáo đối với ông Ngô Thanh Long (37 tuổi), chủ tài khoản Youtube “Long Ngo”, là một “fan chính nghĩa” tích cực của bà Hằng.

Về hành vi của Long Ngô, bà Việt Hà cho rằng, ông này thường xuyên tổ chức livestream trên Youtube chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng nhiều người khác, trong đó có bản thân bà.

Long Ngô cũng chính là người bị sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương mời làm việc, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng vì có phát ngôn xúc phạm báo chí khi tham gia buổi livestream cùng vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vào giữa tháng 11/2021 tại Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương.

Hiện công an ở nhiều địa phương cũng thụ lý, điều tra đơn của nhiều cá nhân tố cáo nhắm vào những người sử dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ người khác một cách tiêu cực, thiếu kiềm chế...

