Mở rộng toàn quốc nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng

“Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông” là 1 trong 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/1.

Triển khai Đề án này, theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, từ ngày 15 - 30/5/2022, Cục đã phối hợp cùng Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội triển khai thí điểm dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Dịch vụ công trực tuyến mức 4 này được cơ quan xuất nhập cảnh mở rộng cung cấp trên toàn quốc từ tháng 6. Theo đó, người dân cả nước có thể khai hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chip điện tử) qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán online, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Việc triển khai thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4 tạo thuận tiện cho cả người dân và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Ảnh: congan.hanoi.gov.vn).

Để chuẩn bị cho việc mở rộng, ngày 26/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tổ chức tập huấn trực tuyến về việc triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4. Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an các địa phương đã được hướng dẫn cách đăng ký, quản lý, sử dụng bút ký điện tử trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; cách sử dụng các chức năng trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và cách hướng dẫn người dân sử dụng chức năng đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến ở mức độ 4…

Việc triển khai cung cấp dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4 tạo thuận tiện cho cả người dân và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Cụ thể, người dân không phải đến cơ quan hành chính nhà nước để chụp ảnh, xếp hàng, khai báo chờ đợi nộp hồ sơ, nộp lệ phí làm hộ chiếu và đăng ký nhận phần kết quả. Các công đoạn này có thể thực hiện thông qua việc khai, nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký dịch vụ bưu chính công ích nhận kết quả tại nhà. Người dân không phải mất thời gian quay lại nhận kết quả giảm thời gian chờ đợi; đi lại trên đường giảm chi phí xã hội.

Đối với cơ quan xuất nhập cảnh, việc cho phép khai, nộp hồ sơ trực tuyến cũng giảm áp lực thực hiện nghiệp vụ cấp hộ chiếu cho cán bộ công chức trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến tay người dân.

Từ ngày 15/5 đến ngày 1/6, Bưu điện thành phố Hà Nội đã triển khai chuyển phát hơn 130 hộ chiếu đến tận tay người dân.

Là đơn vị tham gia cùng Bộ Công an, trực tiếp là Cục Quản lý xuất nhập cảnh triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức 4 cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử tại Hà Nội từ ngày 15/5, ông Bùi Văn Hoàng, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội cho biết, vai trò của đơn vị là hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ đăng ký làm hộ chiếu trên môi trường mạng cùng các cán bộ phòng xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội.

Khi việc kê khai được Cục Quản lý xuất nhập cảnh kết nối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thì vai trò của dịch vụ bưu chính công ích là trả kết quả cuốn hộ chiếu đến tay người dân nhanh nhất. Theo thống kê, từ ngày 15/5 đến 1/6, Bưu điện thành phố Hà Nội đã chuyển phát hơn 130 hộ chiếu đến tận tay người dân.

Ông Bùi Văn Hoàng cho hay, đơn vị đang tổ chức rút ngắn đường thư liên quận giữa 12 quận nội thành Hà Nội. Theo đó, nếu Phòng xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội giao cho Bưu điện trước 11h thì hộ chiếu sẽ được phát ngay trong chiều hôm đó. Hộ chiếu nhận từ cơ quan xuất nhập cảnh vào buổi chiều sẽ được phát vào sáng hôm sau. Thời gian chuyển phát trước đây là từ 12 giờ đến 24 giờ thì nay được rút ngắn là sáng nhận chiều phát.

Ngoài ra, công tác kết nối giữa Bưu điện và cơ quan xuất nhập cảnh cũng đang được hoàn thiện quy trình để khi thông tin đến đội ngũ chuyển phát, sẽ rút ngắn thời gian kiểm đếm, giao nhận đồng kiểm trong ngày.

Liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông, ngày 31/5, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã có thông báo sẽ cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ ngày 1/7. So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến, được thiết kế công phu; trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Vì thế, từ nay đến ngày 1/7, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay… Trường hợp chưa cần thiết, người dân được đề nghị đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu từ ngày 1/7 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Vân Anh