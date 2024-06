Harley-Davidson CVO là những mẫu mô tô có thiết kế và ngoại hình hàng đầu của hãng xe Mỹ. CVO (Custom Vehicle Operations) được biết đến là phân nhánh độ xe chính hãng của Harley-Davidson, cho phép khách hàng cá nhân hóa thiết kế và các trang bị tùy thích trên chiếc xe của mình.

Là một trong số 2 chiếc Harley-Davidson Road Glide CVO 2019 mang màu đỏ và xám độc nhất Việt Nam, chiếc xe trong bài viết này đang nằm tại một cửa hàng buôn bán mô tô ở Hà Nội, được chào bán với giá lên tới trên 1,5 tỷ đồng.

Harley-Davidson Road Glide CVO 2019. Ảnh: Quốc Lâm.

Road Glide CVO 2019 thuộc phân khúc Touring của Harley-Davidson, được sản xuất với khẩu hiệu: “For those who want to cut the widest swath possible", có nghĩa là "dành cho những ai khao khát phá bỏ mọi rào cản".

Chiếc xe sở hữu ngoại hình nổi bật với kiểu dáng mạnh mẽ đi kèm 2 màu sơn chủ đạo đỏ và xám có tên gọi là Red Pepper & Magnetic Grey With Black Hole. Hệ thống đèn LED được gắn từ đầu yếm mũi cá mập, chắn bùn cho tới phần đèn hậu. Yếm mũi cá mập với thiết kế hầm hố, phong trần gắn trực tiếp vào khung sườn xe.

Vì đây là phiên bản CVO nên chiếc xe sở hữu rất nhiều chi tiết đặc biệt, điển hình như bình nhiên liệu chính là họa tiết hình số 1 trên nền cờ Mỹ, quê hương của thương hiệu Harley-Davidson. Bảng đồng hồ nổi bật gồm cụm đồng hồ công tơ mét, đồng hồ báo vòng tua và một màn hình cảm ứng lớn tích hợp nhiều chức năng. Hệ thống âm thanh giải trí BOOM! Box 6.5GT hiện đại mang đến những trải nghiệm âm nhạc khác biệt.

Phía dưới chính là động cơ Milwaukee-Eight 117 cubic inch tương đương 1.917cc, mạnh mẽ nhất từng được Harley-Davidson sản xuất và chỉ được trang bị trên các mẫu xe CVO. Động cơ này sản sinh công suất khoảng 103 mã lực, mô-men xoắn 171Nm và đường kính xilanh 104mm.

Đáng chú ý, cụm động cơ tích hợp sẵn hệ thống chống rung giúp hiệu quả giảm rung lên đến 75%. Cùng với đó là hệ thống phuộc trước sau đều có hiệu suất cao. Phuộc trước với hệ thống van lưu thông dầu kép và phuộc sau với tải trước chỉnh tay giúp người lái luôn tự tin khi điều khiển mẫu xe này trên đường.

Đặc biệt trên phiên bản CVO này, chi tiết ốp lốc máy nằm dưới có thêm lớp màu đỏ rực rỡ. Hai bánh xe lớn kích thước 21 inch, lớp sơn phủ ống xả độc đáo, chắn bùn trước thiết kế mới và van xả lớn Screamin Eagle làm tăng vẻ táo bạo cho chiếc xe.

Harley-Davidson Road Glide CVO 2019 được trang bị bình xăng 22,7 lít, trọng lượng thô khoảng 390kg. Đi cùng với đó là những công nghệ tiên tiến nhất như hệ thống phanh ABS và kiểm soát lực kéo, hệ thống Cruise Control cho phép điều chỉnh tốc độ một cách linh hoạt trên mọi hành trình, hệ thống phun xăng điện tử ESPFI đều có mặt trên mẫu xe này.

Ngoài ra trên chiếc xe này khi về Việt Nam còn được độ thêm nhiều chi tiết đắt giá như ghi-đông cao Factory 47, số lùi Mamba, quạt hút khí nóng, pô RineHart.

