MobiFone và Nokia hợp tác thúc đẩy thương mại hóa dịch vụ 5G

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình công tác của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Hội nghị Di động thế giới (MWC 2023) tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Theo thoả thuận, Nokia sẽ hỗ trợ MobiFone các công nghệ 5G và Cloud hóa hạ tầng; giúp MobiFone quy hoạch lộ trình phát triển mạng lưới; cung cấp dịch vụ Fix-wireless Access (truy cập băng rộng không dây cố định) trên nền tảng 5G; chia sẻ kinh nghiệm triển khai, ứng dụng công nghệ tới MobiFone và hỗ trợ MobiFone kinh doanh KHDN bằng công nghệ của Nokia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết: “Nhìn về mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa MobiFone và Nokia trong suốt thời gian qua, chúng tôi nhận thấy cả 2 doanh nghiệp đã luôn nỗ lực để phát huy và cộng hưởng thế mạnh của nhau, đồng hành cùng nhau phát triển. MobiFone kỳ vọng thoả thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cấp mối quan hệ giữa 2 bên, MobiFone - Nokia, không chỉ trong việc phát triển mạng lưới mà còn trong mối quan hệ hợp tác cung cấp giải pháp doanh nghiệp”.

Đại diện Nokia, ông Ricky Corker - Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh toàn cầu - cũng khẳng định: “Chúng tôi hào hứng thắt chặt thêm mối quan hệ đối tác chiến lược với MobiFone về công nghệ 5G và hỗ trợ MobiFone trong việc chuẩn bị và thúc đẩy việc triển khai thương mại hóa dịch vụ 5G. Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác này sẽ giúp tăng thị phần 5G cho MobiFone và đem lại lợi ích cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng với việc hợp tác MobiFone cùng Nokia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Phần Lan nói riêng và Việt Nam - EU nói chung, giúp MobiFone đạt được những thành tựu ý nghĩa hơn, đồng thời, đây cũng là cơ hội để Nokia phát triển thị phần trong thời gian tới”.

Việt Nam hiện xác định công nghệ di động thế hệ thứ 5, hay còn gọi là 5G, không chỉ là một công nghệ để truyền dữ liệu tốc độ siêu cao mà còn là chìa khóa để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nhiều ngành, lĩnh vực, đặc biệt là nền tảng hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, kinh tế số, chuyển đổi số được đánh giá là động lực, “bệ đỡ” để phát triển 5G... Với nhu cầu lớn về thiết bị mạng lưới, và đặc biệt lớn về thiết bị đầu cuối, nhu cầu mang tính quyết định của an toàn, an ninh mạng, nhu cầu toàn dân về ứng dụng, sẽ tạo ra thị trường đầy tiềm năng cho các công ty công nghệ Việt Nam và nước ngoài.

Sự kiện hợp tác sâu rộng với Nokia được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp cho MobiFone có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ nòng cốt trong 5/6 nhóm nền tảng chuyển đổi số quốc gia, gồm: Nền tảng hạ tầng số, nền tảng Chính phủ số, nền tảng chuyển đổi số cho lĩnh vực y tế - giáo dục - văn hóa - xã hội, nền tảng tài chính - ngân hàng - kinh doanh, nền tảng nông nghiệp - giao thông - kho vận - công thương. Qua đó, MobiFone có đủ cơ sở để cùng ngành Viễn thông Việt Nam thực hiện mục tiêu nằm "trong nhóm đầu về phát triển mạng 5G, 6G của thế giới”.

Quỳnh Anh