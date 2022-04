Mọi người lao động phải được làm việc trong môi trường an toàn

Thông tin được đưa ra tại Lễ phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022", do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 28/4.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, số người tử vong và bị thương do tai nạn lao động trong năm 2021 đã giảm mạnh. Năm 2020-2021, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động trong dịch Covid-19 được quan tâm đặc biệt.

Theo ông Dung, thời gian qua mất mát về người và vật chất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra tuy có giảm, nhưng còn lớn. Những mất mát với người thân vẫn còn đó, thách thức với an toàn vệ sinh lao động còn hiện hữu, nhiều người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm vấn đề này.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biếu tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022

Do đó, tháng an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân (tháng 5/2022) nhằm mục tiêu tuyên truyền, nâng cao ý thức toàn xã hội trong kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng tới nền sản xuất an toàn, năng suất cao và trách nhiệm xã hội.

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, với các quy định pháp luật ngày càng hoàn thiện và tương thích với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Dù vậy, công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn nhiều hạn chế, còn xảy ra tai nạn lao động gây mất mát, để lại nỗi đau cho người ở lại.

Do vậy, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phải luôn gắn với đảm bảo mọi người được làm việc trong môi trường an toàn, để người lao động không ngừng sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần phát triển đất nước.

Thời gian tới, để đảm bảo môi trường làm việc thật sự an toàn, cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng chú trọng phòng ngừa tai nạn lao động, kiểm soát yếu tố nguy hại, đảm bảo môi trường làm việc an toàn; phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong nâng cao nhận thức người lao động và người sử dụng lao động.

Mọi người lao động phải được làm việc trong môi trường an toàn

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2021, cả nước xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động. Dù số vụ tai nạn lao động giảm hơn 22% so với năm 2020, nhưng vẫn làm hơn 6.600 người bị nạn (gồm cả khu vực chính thức và không chính thức). Trong đó, các vụ tai nạn lao động đã cướp đi sinh mạng gần 800 lao động chính, khiến gần 1.500 người bị thương nặng.

Để giảm tai nạn lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các bộ ngành, địa phương, người sử dụng lao động chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý các vị phạm liên quan tới điều kiện làm việc. Trong đó tập trung các ngành có rủi ro cao như dệt may, xây dựng, khai khoáng, điện tử…

Vũ Điệp