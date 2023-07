Tập 7 Món quà của cha lên sóng tối nay, 31/7, bà Thủy (NSND Minh Hòa) bị ngã nên Quyên (Hương Giang) khuyên mẹ nên bỏ giày cao gót vì lý do sức khỏe. Bà Thủy nói là do sàn nhà chứ không phải do giày mình đi. Bà giận dỗi nói mang tiếng có con cháu đề huề mà lúc nào cũng sống lủi thủi một mình.

Khi Nghĩa (Tuấn Tú) đề nghị đưa đi khám, bà Thủy gạt đi. Lúc này Quyên khuyên mẹ nên về ở với bố nhưng bị bà Thủy phản đối. Cùng với đó, bà đề nghị ăn chung với vợ chồng con gái.

Trong khi đó, Thảo (Ngọc Huyền) và Ngọc (Quỳnh Trang) cuối cùng đã dọn tới nhà Phi (Thái Vũ) ở. Hai cô bạn nằng nặc đòi trả tiền nhà cũng như phí sinh hoạt nhưng Phi gạt đi và nói đây là nhà bác mình, không có Thảo, Ngọc thì cậu vẫn phải trả tiền điện, nước hàng tháng.

Đúng lúc Phi định đi mua đồ ăn khao bạn thì Diệu Anh (Hàn Trang) tới. Lập tức Ngọc thông báo với bạn gái Phi rằng đã dọn tới đây ở.

Ở diễn biến khác, tranh thủ lúc Hiếu (Duy Khánh) ngủ quên, Ninh (Thu Hà) đã sơn lại đầu xe tải màu đỏ nhằm "đổi vận". Tỉnh dậy Hiếu rất hoảng hốt nói: "Mày làm gì xe tao thế này?'.

Còn bà Thản (Thanh Tú) khuyên ông Nhân (Võ Hoài Nam) nên mặc kệ các con tự lo liệu cuộc sống. "Con gái mình dứt ruột đẻ ra, không lo không thương cho chúng nó thì làm sao được hả bà?", ông Nhân nói.

Quyên có đồng ý cho mẹ ăn cùng? Bạn gái Phi sẽ phản ứng ra sao? Diễn biến chi tiết tập 7 Món quà của cha sẽ lên sóng hôm nay trên VTV3.