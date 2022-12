Móng Cái lên phương án đón khách Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán

Hôm nay (12/12), Phòng Văn hoá Thông tin TP Móng Cái cho biết đã có văn bản chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và khi Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mở lại hoạt động xuất nhập cảnh cho du khách.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn những ngày qua bên phía Trung Quốc đã tháo gỡ chủ trương "Zero F0", rất có thể sớm mở lại hoạt động cho công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong đó có Móng Cái, Việt Nam.

Để sẵn sàng đón khách du lịch, TP.Móng Cái yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh du lịch; thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Ninh gắn liền với Bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện”; Quan tâm sửa chữa, nâng cấp, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng. Rà soát, bổ sung kịp thời nguồn lao động còn thiếu và đào tạo nguồn lao động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Đồng thời, triển khai rà soát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (nhất là các cơ sở lưu trú mới chưa đủ thủ tục kinh doanh, hoặc hết hạn vẫn hoạt động).

Thời điểm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2018, rất đông khách Trung Quốc đi theo đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để du lịch Việt Nam

Các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực du lịch; Chỉnh trang trụ sở, các cơ sở vật chất, trang thiết bị, biển hiệu và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; Tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng hàng hóa, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Rà soát lực lượng lao động, nếu thiếu kịp thời tuyển dụng bổ sung; Truyền thông mạnh mẽ thông điệp 3T về du lịch Móng Cái “Thân thiện Tiện lợi – Tin cậy” và “Du lịch Móng Cái an toàn – trải nghiệm trọn vẹn”.

Với Câu câu lạc bộ lữ hành 5328 Móng Cái (đơn vị chuyên đón khách Trung Quốc) phải cần triển khai xây dựng phương án sẵn sàng đón khách du lịch tham quan TP.Móng Cái, rà soát lực lượng lao động, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên để kịp thời tuyển dụng nếu thiếu người.