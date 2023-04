Tối 19/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Moonbin của nhóm nhạc Astro đã tử vong tại nhà riêng. Thi thể nam ca sĩ được quản lý của anh tìm thấy lúc 20h10. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết là do tự tử.

Thông tin Moonbin qua đời tại nhà riêng khiến người hâm mộ bàng hoàng.

Sự ra đi đột ngột của Moonbin khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc thương. Nhiều người dường như không thể tin được đây là sự thật bởi trước đó Moonbin không hề có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến trầm cảm. Càng xót xa hơn nữa khi Moonbin ra đi ngay trước sinh nhật của mẹ anh (20/4).

Trước khi tự vẫn, Moobin đã đăng ảnh nhóm Astro.

Trước đó 1 ngày, anh còn đăng hình ảnh nhóm Astro với lời nhắn “My everything, my all” (tạm dịch: Mọi thứ của tôi, tất cả của tôi). Ngoài ra, Moonbin còn gửi lời chào đầu tiên và cũng là cuối cùng trên nền tảng Weverse: "Hey, hey. I'm Astro's Moobin and San-ha" (tạm dịch: Hey, hey. Tôi là Moonbin và Sanha của Astro). Nhiều người cho rằng đây là lời tạm biệt mà nam ca sĩ muốn dành cho các thành viên trong nhóm cũng như người hâm mộ.

Lời chào đầu tiên và cũng là cuối cùng của Moonbin trên Weverse.

Thời gian gần đây Moonbin vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và được chọn làm người mẫu đại diện cho hãng mỹ phẩm Clinique. Moonbin còn cùng với thành viên của nhóm nhỏ Moonbin và Sanha tổ chức gặp gỡ người hâm mộ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Trong buổi fancom tại Thái Lan, nam ca sĩ từng khuấy động sân khấu khi nhảy cover điệu nhảy See tình của Hoàng Thùy Linh.

Trước đó, Moonbin vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Trên trang Instagram cá nhân, Moonbin thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui tươi của bản thân cùng ảnh nhóm. Ở bài đăng cuối cùng ngày 31/3, Moonbin vẫn khoe với người hâm mộ những hình ảnh tươi tắn và vui vẻ của mình khi quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm.

Một trong những hình ảnh cuối cùng được Moonbin đăng trên Instagram.

Đây là tin tức chấn động đối với cộng đồng fan Kpop bởi Moonbin có rất nhiều người hâm mộ. Nam ca sĩ hiện hoạt động đồng thời trong nhóm nhạc Astro và nhóm nhỏ Moonbin & Sanha. Theo kế hoạch, nhóm nhỏ Moonbin & Sanha sẽ trình diễn tại Dream Concert 2023 ngày 23/5 tới.

Moonbin gây ấn tượng với khả năng nhảy điêu luyện.

Moonbin sinh năm 1998 và là một trong những thành viên được chú ý nhất trong nhóm. Với vị trí nhảy chính, Moonbin sở hữu khả năng vũ đạo ấn tượng, không thua kém bất kỳ thần tượng Kpop nào. Bên cạnh ca hát, Moonbin cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Vườn sao băng.