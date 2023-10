Hôm nay (11/10), nguồn tin từ huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, hơn 20h tối qua, ông H.T.T. (SN 1970), công an viên bán chuyên trách xã Hùng Tiến được điều động tham gia giải quyết vụ gây rối trật tự tại xóm Yên Quả.

“Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc gây rối, ông T. được cắt cử đến hiện trường. Bước đầu xác định ông T. bị người khác dùng vật nhọn đâm vào vùng ngực và tử vong. Hiện đang chờ kết luận nguyên nhân tử vong từ Viện Khoa học Hình sự” - thông tin nói với PV VietNamNet.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn cũng xác nhận vụ việc, một công an viên bán chuyên trách tử vong đêm qua trong lúc làm nhiệm vụ. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang trực tiếp thụ lý vụ án.