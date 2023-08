Ngày 20/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Giải Phóng khiến 3 người bị thương, 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 23h30 tối 19/8, anh Q.V.N. (19 tuổi, ở Nghệ An) và một nam thanh niên đi xe máy trên đường Giải Phóng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC.

Khi đi đến đoạn đối diện số 773 Giải Phóng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) va chạm với một xe máy do anh B.N.H. (19 tuổi) điều khiển chở phía sau một thanh niên.

Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường Giải Phóng.

Theo đại diện Đội CSGT số 14, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) nạn nhân tử vong là chiến sĩ công an đang công tác tại Công an TP Hà Nội.