Tại buổi họp báo chiều 1/8, Sở Du lịch TP.HCM thông tin, địa phương sẽ tổ chức "Giải vô địch Đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng năm 2023" vào lúc 7h30 ngày 5/8 tới đây, tại Cầu cảng số 4 (cột cờ Thủ ngữ), quận 1.

Theo ban tổ chức, sẽ có 25 đoàn với 650 vận động viên đến từ các ban, ngành, tổ chức xã hội, Trung tâm thể dục thể thao TP.Thủ đức, các quận, huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang công an, quân đội trên địa bàn thành phố và các tỉnh/thành: An Giang, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Bình tham dự giải.

Bên cạnh giải đua thuyền, địa phương cũng kết hợp tổ chức Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 1 năm 2023 (từ ngày 4-6/8), hướng tới phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn.

Tại lễ hội, người dân và du khách sẽ được xem các hoạt động biểu diễn thể thao dưới nước vào sáng 5/8/2023 tại Cầu cảng số 4 (cột cờ Thủ ngữ) như trình diễn thuyền buồm Sailing, trình diễn bay bằng ván phản lực, chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao….

Trong sáng ngày 6/8/2023 tại bến Nội Đô - đối diện số 1 Hoàng Sa, phường Đa Kao (quận 1), có biểu diễn cano, tổ chức chèo SUP phục vụ người dân, du khách...

Phía Sở Du lịch thành phố cho biết, các chuỗi hoạt động, sự kiện khác diễn ra tại hàng loạt địa điểm là: Cảng Sài Gòn - Cảng Hành khách tàu biển, công viên bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu lộc - Thị nghè, bến Bình Đông, khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên và các khu du lịch và điểm đến khác trên địa bàn thành phố.

Người dân chụp ảnh trụ sở UBND TP.HCM trong tour tham quan miễn phí ngày 29,30/4 (Ảnh: Nguyễn Huế)

Nhân sự kiện này, hàng loạt đơn vị kinh doanh du lịch cũng vào cuộc, tung các chương trình khuyến mại để kích cầu. Tính đến chiều 1/8, ban tổ chức lễ hội sông nước ghi nhận, 7 doanh nghiệp lữ hành giảm giá đến 31% các chương trình du lịch nội đô, khám phá những công trình kiến trúc quan trọng và có giá trị về mặt lịch sử văn hóa giữa lòng thành phố, như tour của Bến Thành Tourist, TSTtourist, Saigontourist ...

Ngoài ra, 10 điểm tham quan gồm: Khu du lịch Suối Tiên, Bảo tàng Lịch sử, Khu dã ngoại Green Park, Địa đạo Củ Chi, Khu di tích lịch sử Chiến khu rừng Sác, Đài quan sát Sky Deck, Bào tàng thành phố, Đầm sen, Bào tàng Áo dài, Thảo Cầm Viên, giảm giá từ 10-50% các dịch vụ, giá vé cho dịp cao điểm hè 2023.

Cùng với đó, 21 nhà hàng tại TP.HCM giám giá từ 5-50% giá dịch vụ, kèm quà tặng hấp dẫn; 29 cơ sở lưu trú giảm giá lên đến 25% giá phòng và các dịch vụ.

Báo cáo vừa công bố từ Cục Thống kê TP.HCM, hoạt động lưu trú và ăn uống tại thành phố đang có mức tăng khá do địa phương tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá kết hợp với các phẩm du lịch đặc trưng ở từng quận, huyện để thu hút du khách.

Ước tính 7 tháng năm 2023, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 60.682 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu lưu trú tăng 42,1%, doanh thu ăn uống tăng 35,7%.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 7 năm 2023 ước đạt 1.271 tỷ đồng, tăng 16,2% so với tháng trước và tăng 106,1% so với cùng kỳ. Ước tính 7 tháng năm 2023, doanh thu lữ hành đạt 6.063 tỷ đồng, tăng 82,6% so với cùng kỳ. Hoạt động của các đơn vị lữ hành tại TP.HCM tiếp tục có mức tăng trưởng tốt từ tháng 6 do nhu cầu du lịch trong dịp hè của người dân tăng.