Sau gần 1 tuần làm việc, ngày 1/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với băng cướp tiền ảo trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vụ việc này từng gây ồn ào khi tham gia băng cướp có 2 cựu cảnh sát.

Theo HĐXX, các bị cáo dùng vũ lực ngay tức khắc, khiến bị hại tê liệt ý chí để cướp tài sản. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản của bị hại. Vì vậy, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Từ các phân tích đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo Hồ Ngọc Tài (34 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, cùng quê Đà Nẵng), giữ nguyên mức án chung thân; bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Công an TP.HCM), giữ nguyên mức án 17 năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (nguyên cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM), HĐXX xét thấy, bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức, cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo 12 năm tù là có phần nghiêm khắc. Ngoài ra, cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đang nuôi con nhỏ nên HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 12 năm xuống còn 10 năm tù đối với bị cáo Tuấn.

HĐXX cũng bác kháng cáo của các bị cáo còn lại, do không đưa ra tình tiết mới nào để giảm nhẹ.

Trước đó, phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng mức án chung thân; Nguyễn Quốc Dũng 17 năm tù và Nguyễn Anh Tuấn 12 năm tù. Các bị cáo khác cũng phải lãnh từ 9-19 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Bản án sơ thẩm, Tài và Hoàng được anh Lê Đức Nguyên (tự "Lucas", quê Bình Định) tư vấn bán khoảng 1.000 Bitcoin (tương đương 100 tỷ đồng) để đầu tư vào các đồng tiền mới như Ifan, Aureus… trên các sàn giao dịch điện tử quốc tế nhưng bị thua lỗ hết số tiền đầu tư. Nghĩ anh Nguyên lừa đảo, Tài rủ Hoàng tìm anh Nguyên đòi lại tiền.

Sau đó, Tài thuê thám tử tư với giá 25 triệu đồng để tìm được nơi ở của anh Nguyên tại một chung cư ở TP. Thủ Đức (trước đây thuộc quận 2, TP.HCM), đồng thời gắn định vị trên xe của anh Nguyên để theo dõi.

Để việc đòi tiền thành công, Tài rủ thêm nhiều người, trong đó có 2 cựu công an là Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Công an TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (nguyên cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM), tham gia, hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được.

Ngày 17/5/2020, biết gia đình anh Nguyên đi từ Lâm Đồng về TP.HCM, Tài rủ đồng bọn đi trên nhiều ô tô, bám theo xe anh Nguyên trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Khi đến khu vực thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), theo sự phân công của Tài, một ô tô vượt lên chặn đầu xe, một chiếc khác đâm vào đuôi xe của anh Nguyên.

Khi thấy anh Nguyên xuống xe, nhóm của Tài lập tức ập tới dùng súng bắn đạn bi khống chế. Một nhóm khác ép vợ con anh Nguyên lên xe của chúng rồi dọa sẽ tiêm máu HIV vào vợ, con anh Nguyên để buộc anh này đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử để Tài chuyển về ví của mình.

Trên đường di chuyển về TP.HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc anh Nguyên gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, anh Nguyên hét lớn khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền.

Sau khi chuyển được tiền ảo từ tài khoản anh Nguyên thành công, chúng thả gia đình anh Nguyên xuống rồi tẩu thoát.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử của anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.