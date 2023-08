Chiều 24/8, ông Đặng Văn Hồng cho biết, gia đình ông có vườn chuối khoảng 20ha nhiều lần bị các đối tượng vào kích điện bắt giun. Việc này khiến vườn chuối bị hư hại. Đến lúc này, vườn chuối gần 10ha bị héo, vàng lá.

Vườn chuối tiêu hồng của gia đình nhà ông Hồng. Ảnh V.H.

Ông Hồng cho biết thêm, gia đình trồng chuối tiêu hồng với diện tích 20ha để xuất khẩu. Khoảng 1 tháng trước, ông phát hiện có 3 người phụ nữ mang kích vào vườn chuối nhà ông kích điện, bắt giun.

Khi phát hiện ra, ông ngăn cản nhưng họ cho rằng, không có luật cấm họ làm việc này.

Khi công an tới, 3 người phụ nữ này bỏ chạy, để lại kích điện. Cán bộ công an đưa kích điện về xã nhưng vài tiếng sau, nhóm người này cùng người thân đến xã yêu cầu trả lại kích điện vì không có quyền thu của họ. Trước yêu cầu đó, công an đã trả lại kích điện cho họ.

Ông Hồng ngao ngán trước vườn chuối bị hư hại. Ảnh V.H.

Bộ kích điện của người dân mang vào vườn chuối để kích giun. Ảnh V.H.

Ông Hồng cho hay, giá giun đất tươi bán trên địa bàn vào khoảng 80.000đồng/kg. Nhóm người trên vào vườn nhà ông kích khoảng 30 phút đã được 11kg giun đất tươi.

“Mỗi năm tôi đầu tư vào gần 2 tỷ tiền phân bón, chăm sóc nhưng hiện nay có gần 10ha chuối bị héo, vàng lá, hư hỏng cây khiến tôi thiệt hại rất nặng nề.

Tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét, có phương án giúp đỡ người dân chúng tôi và trừng trị nhóm người kích giun gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình tôi”, ông Hồng tâm sự.

Trao đổi với PV về vụ việc nêu trên, ông Lê Việt Vương Chủ tịch UBND xã Pắc Ta xác nhận có tình trạng người dân vào kích giun trong vườn chuối nhà ông Đặng Văn Hồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân nhưng vẫn xảy ra tình trạng kích giun trong vườn chuối. Xã chưa xử lý những người này mà đang giao công an nghiên cứu”.