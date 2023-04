Mỹ:

Phát triển sức mạnh tinh thần giúp bạn tự tin hơn, có thể làm những việc mà người khác cho là không thể, sự ồn ào của thế giới bên ngoài không còn ảnh hưởng tới bạn... Nhà tâm lý học Jody Michael chỉ ra rằng sức mạnh tinh thần giúp con người đạt được thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Cô gái đến từ Mexico thử thách bản thân sống trong môi trường khắc nghiệt trên đỉnh núi cao để kiểm tra và rèn sức mạnh tinh thần cho chính mình.

Perla Tijerina trong cuộc hành trình thử thách bản thân. Ảnh: Independent

Perla Tijerina, 31 tuổi, đến từ Mexico, đang phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trên Pico de Orizaba, ngọn núi cao nhất ở Bắc Mỹ.

Chắc nhiều người thắc mắc tại sao lại chọn sống trên đỉnh núi cao hơn 5.636m như vậy?

Theo Perla, cô muốn thử thách bản thân ở điều kiện khắc nghiệt nhất để rèn luyện sức mạnh tinh thần. Đồng thời muốn truyền cảm hứng cho tất cả phụ nữ nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, theo Independent.

"Tôi muốn thử thách, kiểm tra sức mạnh tinh thần của bản thân. Mong muốn đó thôi thúc tôi thực hiện thử thách tuyệt vời này. Tôi đặt tên cho thử thách là người phụ nữ cao tầng", cô nói.

Perla sẽ sống 32 ngày trên núi cao phủ đầy tuyết, ở độ cao 5.636m so với mực nước biển. Cô cố gắng sống sót qua những cơn gió dữ dội, bão điện, hạ thân nhiệt, say núi... Cô dựng trại cách đỉnh núi 15 phút, trong không gian an toàn giúp cô trú ẩn, trách khỏi bất kỳ trận tuyết rơi hay cơn gió lớn nào.

Perla Tijerina trên đường lên núi. Ảnh: Insider

Cô mang theo một số đồ đạc ở nhà để không cảm thấy buồn chán và cô đơn trong suốt cuộc hành trình. "Tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi mang theo nhiều sách để đọc và thiền. Tôi luôn đọc Kinh Thánh, giúp tôi luôn có tinh thần mạnh mẽ", cô chia sẻ.

Trước khi bắt đầu thử thách, cô đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng và vẫn tiếp tục theo dõi để đảm bảo sức khỏe, cũng như sự an toàn.

Cách đây 5 năm, cô từng chinh phục thành công đỉnh núi Pico de Orizaba. Cô gái mạnh mẽ thích những cuộc phiêu lưu và cảm giác hồi hộp trong các nhiệm vụ đáng sợ. Cô cũng hi vọng nỗ lực của mình sẽ đạt được kỷ lục thế giới.

Cô ghi lại hành trình của mình và chia sẻ trên tài khoản Instagram có hơn 2.500 người theo dõi.

"Tôi muốn trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả những phụ nữ đang tìm kiếm động lực, khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực, không bỏ cuộc bất chấp những trở ngại", cô chia sẻ.

Câu chuyện của cô gái lan truyền mạng xã hội. Nhiều lời khen ngợi dành cho sự bản lĩnh, dũng cảm của cô gái. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng hành trình này khá nguy hiểm và táo bạo vì không ai biết trước những thảm họa tự nhiên sẽ ập đến khi nào.