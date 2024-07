Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, sau khi sụt giảm mạnh trong năm 2023, những tháng đầu năm nay xuất khẩu thuỷ sản đã khởi sắc, ghi nhận mức tăng trưởng dương. Theo đó, tính đến hết tháng 6/2024, thế mạnh này của nước ta thu về 4,4 tỷ USD, tăng nhẹ 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về các mặt hàng trong ngành thuỷ sản, theo tính toán của Tổng cục Hải quan đến hết tháng 5/2024, tôm và cá tra chiếm tỷ trọng lớn, lên đến 53% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Cụ thể, xuất khẩu tôm đạt gần 1,18 tỷ USD, cá tra đạt 707,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu tôm và cá tra chỉ tăng nhẹ, lần lượt 8,1% và 3,6%.

Ngoài tôm và cá tra, giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng khác chỉ tăng nhẹ, thậm chí một số mặt hàng còn ghi nhận tăng trưởng âm.

Dẫu vậy, xuất khẩu trứng cá của nước ta trong những tháng vừa qua lại tăng trưởng đột biến.

Trong tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu khoảng 316 tấn trứng cá với giá 16,7 USD/kg (tương 417.000 đồng/kg), thu về 5,3 triệu USD. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trứng cá tăng 831% về lượng và tăng đột biến 6.110% về giá trị. Nguyên nhân do giá trứng cá xuất khẩu bình quân tăng gần 567% so với tháng cùng kỳ năm 2023.

Trong các nhóm hàng của ngành thuỷ sản, giá trung bình xuất khẩu trứng cá đang đứng top 1.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu 1.336 tấn trứng cá, thu về 22,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trứng cá tăng đột biến 1.362% về lượng và tăng tới 8.395% về giá trị.

Năm ngoái, nước ta xuất khẩu gần 4.000 tấn trứng cá các loại, kim ngạch đạt 65,8 triệu USD, giảm 5,5% về lượng nhưng tăng nhẹ 3,7% về giá trị so với năm 2022.