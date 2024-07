Ngày 12/7, ông Trần Nguyên Truyền, Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An, cho biết cơ quan này vừa xử phạt Viện thẩm mỹ Mayo Clinic chi nhánh Nghệ An (địa chỉ số 12, đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh) với tổng số tiền 104 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Theo ông Truyền, Viện thẩm mỹ Mayo Clinic đã có hành vi vi phạm hành chính là "sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ".

Thanh tra Sở Y tế Nghệ An và Công an TP Vinh vào cuộc điều tra, xử lý vi phạm ở cơ sở làm đẹp. Ảnh: Quốc Huy

Bên cạnh đó, viện thẩm mỹ này còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Do đó, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục xử phạt cơ sở này 50 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 1,5 tháng. Tuy nhiên, quyết định này không thể áp dụng vì cơ sở không có người phụ trách chuyên môn.

Với hành vi vi phạm "không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh", Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt thêm Viện thẩm mỹ Mayo Clinic 4 triệu đồng.