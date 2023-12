{"article":{"id":"2221975","title":"MU cắt lỗ bán ngay chàng tiền vệ 'vô dụng'","description":"Donny van de Beek sẽ được cho phép rời sân Old Trafford khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa đầu năm tới.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/van-de-beek-tag13774861041571949032.html\" target=\"_blank\">Van de Beek</a> được Ole Gunnar Solskjaer chiêu mộ từ Ajax với giá 35 triệu bảng hồi hè 2020.</p>

<p>Hơn ba năm khoác áo Quỷ đỏ, cầu thủ Hà Lan chỉ đá chính 15 trận tại Ngoại hạng Anh. Mùa này, Van de Beek mới tận hưởng 2 phút thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt xứ sương mù.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/van-de-beek-317.jpg?width=768&s=zc2wj-e0dOGLbGAvUtVtRw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/van-de-beek-317.jpg?width=1024&s=3opsN_hIF22OjAXayT8JnA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/van-de-beek-317.jpg?width=0&s=t_SvV1ACHTKKg-W5AEt63A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/van-de-beek-317.jpg?width=768&s=zc2wj-e0dOGLbGAvUtVtRw\" alt=\"Van de Beek.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/van-de-beek-317.jpg?width=260&s=Bp16g9C-5QVQPIsKfKNaBg\"></picture>

<figcaption>Van de Beek không có nhiều cơ hội thi đấu ở MU</figcaption>

</figure>

<p>Về tình cảnh của cậu học trò đồng hương - người ông từng huấn luyện ở Ajax, <a href=\"https://vietnamnet.vn/ten-hag-tag5188229182727697154.html\" target=\"_blank\">Ten Hag</a> nói: <em>\"Van de Beek phải chơi bóng vì sự nghiệp của mình và nhiều thứ khác.\"</em></p>

<p>Từng ghi bàn ngay trận ra mắt trước Crystal Palace, fan Red Devils hy vọng Van de Beek sẽ trở thành trụ cột trên hàng tiền vệ <a href=\"https://vietnamnet.vn/mu-tag14758492395684540921.html\" target=\"_blank\">MU</a>.</p>

<p>Tuy nhiên, việc thiếu cơ hội ra sân cùng hàng loạt vấn đề về chấn thương đã biến khoảng thời gian anh ở Old Trafford trở thành cơn ác mộng.</p>

<p>Cựu cầu thủ Ajax bỏ lỡ phần lớn trận đấu mùa trước sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng.</p>

<p>Van de Beek suýt gia nhập Real Sociedad hồi hè nhưng thương vụ chuyển nhượng đổ bể phút chót.</p>

<p>Anh tâm sự trên Diario AS: <em>\"Tôi từng rất gần Real Sociedad, nhưng vào phút cuối, hai CLB không thể đạt được thỏa thuận.</em></p>

<p><em>Đã đến lúc cần đưa ra quyết định. Tôi phải được thi đấu. Nếu điều đó không thể ở MU thì tôi sẽ đến một đội bóng khác.</em></p>

<p><em>Đây là tham vọng bình thường của một cầu thủ chuyên nghiệp. 