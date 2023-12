{"article":{"id":"2221614","title":"MU nhắm 'Vidic mới', Liverpool mua Openda","description":"MU nhắm \"Vidic mới\" Dragusin, Liverpool có ý định mua Openda, Tottenham tranh chữ ký trung vệ Antonio Silva là những tin bóng đá chính hôm nay, 1/12.","contentObject":"<p align=\"justify\"><b>MU nhắm đến mục tiêu \"Vidic mới\"</b></p>

<p align=\"justify\">Theo các nguồn tin từ Anh, trong kế hoạch tăng cường ít nhất một trung vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, <a href=\"https://vietnamnet.vn/mu-tag14758492395684540921.html\" target=\"_blank\"><strong>MU</strong></a> đang liên hệ chiêu mộ Radu Dragusin.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/radu-dragusin-702.jpg?width=768&s=fQVAF0jdoQiEmJ8tQ1p7rQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/radu-dragusin-702.jpg?width=1024&s=fCJU99vNs7kjZlsUOTXX3g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/radu-dragusin-702.jpg?width=0&s=emZW6KMjJBc817S5Q3vguQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/radu-dragusin-702.jpg?width=768&s=fQVAF0jdoQiEmJ8tQ1p7rQ\" alt=\"radu dragusin.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/radu-dragusin-702.jpg?width=260&s=kXlXXuK7sxb4jhGf0Oa8Yg\"></picture>

<figcaption>Dragusin là mục tiêu của MU trong tháng Giêng 2024</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">MU cùng với Arsenal là hai đội bóng đã cử tuyển trạch viên theo dõi rất kỹ bước phát triển của Dragusin mùa này, trong màu áo Genoa.</p>

<p align=\"justify\">Dragusin được giới chuyên môn đánh giá là \"Vidic mới\", khi lối đá của anh có nhiều nét tương đồng với cựu đội trưởng của MU.</p>

<p align=\"justify\">Cầu thủ 21 tuổi người Romania trưởng thành từ lò đào tạo Juventus. Mùa hè vừa qua, Genoa mua đứt giá trị của anh với chi phí 5,5 triệu euro, sau một mùa giải cho mượn.</p>

<p align=\"justify\">Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Dragusin với Genoa có giá 30 triệu euro. MU hy vọng có thể đàm phán với đại diện Serie A ở mức thấp hơn.</p>

<p align=\"justify\"><b>Liverpool liên hệ Openda</b></p>

<p align=\"justify\"><a href=\"https://vietnamnet.vn/liverpool-tag1877677849776354143.html\" target=\"_blank\"><strong>Liverpool</strong></a> đang xem xét một cách nghiêm túc về việc bổ sung tiền đạo Lois Openda cho hàng công trong mùa hè 2024.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lois-openda-703.jpg?width=768&s=P7gIbCcyYYAskm4T9gzvVg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lois-openda-703.jpg?width=1024&s=ww-f-UCAWjS1BwxHsb9nCA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lois-openda-703.jpg?width=0&s=igYlaH_Y796f0kykK03Awg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lois-openda-703.jpg?width=768&s=P7gIbCcyYYAskm4T9gzvVg\" alt=\"lois openda.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lois-openda-703.jpg?width=260&s=b0z0o9WfWSZGGC73ioPO9A\"></picture>

<figcaption>Liverpool quan tâm đến Openda</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Openda bùng nổ với RB Leipzig ngay mùa đầu tiên đến bóng đá Đức. Anh cần trung bình 104 phút để ghi bàn ở Bundesliga, trong khi Champions League là 98 phút, trong đó có cú đúp vào lưới Man City.</p>

<p align=\"justify\">Nhà báo Sacha Tavolieri, chuyên gia về đội tuyển Bỉ, cho biết HLV Jurgen Klopp rất muốn ký hợp đồng với Openda.</p>

<p align=\"justify\">Klopp đánh giá Openda có thể đạt đến mức độ mà Sadio Mane từng thể hiện tại Liverpool, điều mà các hợp đồng đắt giá Darwin Nunez và Cody Gakpo không thể.</p>

<p align=\"justify\">Về phần mình, tiền đạo 23 tuổi người Bỉ cũng tiết lộ mong muốn được gia nhập bóng đá Anh trong tương lai.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UGUQ.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p align=\"justify\"><b>Tottenham tranh Antonio Silva với MU</b></p>

<p align=\"justify\">Tottenham sẵn sàng chi đậm trong kỳ <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong\" target=\"_blank\"><strong>chuyển nhượng</strong></a> mùa đông để tăng cường sức mạnh cho hàng thủ, nhằm cạnh tranh thứ hạng cao ở Premier League.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/antonio-silva-704.jpg?width=768&s=U_Q93LJPdVYJF3GLjZZbqw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/antonio-silva-704.jpg?width=1024&s=rMx0cimV9pn5E7WWQfFAWQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/antonio-silva-704.jpg?width=0&s=vgor-Al1mj8IzpK9mQdaag\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/antonio-silva-704.jpg?width=768&s=U_Q93LJPdVYJF3GLjZZbqw\" alt=\"antonio silva.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/antonio-silva-704.jpg?width=260&s=d3lg9bBoURe0dNGvbYEP1Q\"></picture>

<figcaption>Tottenham tranh Antonio Silva cùng MU</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Báo Anh đưa tin, kế hoạch của Tottenham là chiêu mộ trung vệ trẻ Antonio Silva từ Benfica.</p>

<p align=\"justify\">Việc Tottenham sa sút thời gian gần đây khiến HLV Ange Postecoglou hiểu rằng bổ sung quân tiếp viện vào tháng Giêng tới là điều cần thiết.</p>

<p align=\"justify\">Antonio Silva hiện cũng là mục tiêu mà MU muốn sở hữu. Mặc dù mới 20 tuổi nhưng trung vệ người Bồ Đào Nha đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.</p>

<p align=\"justify\">Benfica yêu cầu mức giá cho Antonio Silva lên đến 100 triệu euro. Dù vậy, Tottenham không ngại mở ngân sách để thực hiện bản hợp đồng kỷ lục.</p>

nhượng Kylian Mbappe, bên cạnh tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-mo-bom-tan-chuyen-nhuong-mbappe-2221586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/arsenal-tham-vong-no-bom-tan-mbappe-601.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:01:33","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221135","title":"MU hỏi mua Florian Wirtz, Bayern chốt Varane","description":"MU mua Florian Wirtz, Bayern Munich chốt Varane, Barca và Quỷ đỏ cùng tranh Guido Rodriguez là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 30/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-30-11-mu-ky-florian-wirtz-bayern-lay-varane-2221135.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mu-hoi-mua-florian-wirtz-bayern-chot-varane-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T13:19:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220754","title":"Mason Greenwood gây sốt chuyển nhượng, MU hành động lạ","description":"Mason Greenwood đang được ít nhất 3 CLB quan tâm, sau khi thi đấu ấn tượng trong màu áo Getafe theo dạng cho mượn.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mason-greenwood-gay-sot-chuyen-nhuong-mu-hanh-dong-la-2220754.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mason-greenwood-gay-sot-chuyen-nhuong-mu-hanh-dong-la-1004.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:33:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220582","title":"MU ký 4 hợp đồng chuyển nhượng tháng 1/2024, Amrabat hết cửa","description":"MU được loan báo đang nhắm tới 4 hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2024), bao gồm cả việc thay Sofyan Amrabat.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-ky-4-hop-dong-chuyen-nhuong-thang-1-2024-amrabat-het-cua-2220582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mu-ky-4-hop-dong-chuyen-nhuong-thang-12024-amrabat-het-cua-453.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220676","title":"MU mua Antonio Silva, Arsenal đẩy nhanh ký Douglas Luiz","description":"MU mua trung vệ Antonio Silva, Arsenal tăng tốc ký Douglas Luiz, Newcastle liên hệ Van de Beek là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 29/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-29-11-mu-ky-antonio-silva-arsenal-lay-douglas-luiz-2220676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mu-mua-antonio-silva-arsenal-day-nhanh-ky-douglas-luiz-757.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:52:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220613","title":"MU mời Ancelotti thay Erik ten Hag, Casemiro và Garnacho mừng rỡ","description":"MU được cho đã ‘đặt hợp đồng’ trước mặt HLV Ancelotti, mời ông về thay Erik ten Hag, trong bối cảnh đang ở những tháng cuối thỏa thuận với Real Madrid.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-moi-ancelotti-thay-erik-ten-hag-casemiro-va-garnacho-mung-ro-2220613.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mu-moi-ancelotti-thay-erik-ten-hag-casemiro-va-garnacho-mung-ro-578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220439","title":"MU đấu Real Madrid vì 'tiểu Messi' Estevao","description":"MU đang đua tranh rất quyết liệt với Real Madrid để giành chữ ký của Estevao, tài năng trẻ bóng đá Brazil được ví von là \"tiểu Messi\".","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-dau-real-madrid-vi-messinho-estevao-2220439.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/mu-dau-real-madrid-vi-tieu-messi-estevao-1331.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T19:57:37","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220355","title":"Chelsea đẩy bớt người thừa, tuyển thêm tiền đạo 'xịn'","description":"Đội bóng thành London dự định sẽ bán những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Pochettino và đưa về 2, 3 bản hợp đồng chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chelsea-day-bot-nguoi-thua-tuyen-them-tien-dao-xin-2220355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chelsea-day-bot-nguoi-thua-tuyen-them-tien-dao-xin-1004.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T16:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220299","title":"De Bruyne làm đồng đội Ronaldo ở Saudi Arabia","description":"Kevin de Bruyne đồng ý gia nhập bóng đá Saudi Arabia, nhiều khả năng sẽ trở thành đồng đội của Ronaldo ở CLB Al-Nassr.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-bruyne-sang-saudi-arabia-co-the-da-cap-ronaldo-2220299.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/de-bruyne-lam-dong-doi-ronaldo-o-saudi-arabia-831.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:47:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220243","title":"MU lấy Muller, Chelsea chốt Osimhen","description":"MU muốn có Muller, Chelsea chốt Victor Osimhen, Tottenham liên hệ Chalobah là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 28/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-28-11-mu-ky-muller-chelsea-chot-osimhen-2220243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/mu-lay-muller-chelsea-chot-osimhen-684.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T13:34:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220070","title":"MU gây sốc chuyển nhượng Timo Werner","description":"Đội bóng thành Manchester gây ngạc nhiên khi thăm dò việc kỳ hợp đồng với cựu tiền đạo Chelsea đang chơi cho RB Leipzig - Timo Werner.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-gay-soc-chuyen-nhuong-tien-dao-timo-werner-2220070.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/mu-gay-soc-chuyen-nhuong-tien-dao-timo-werner-154.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T07:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218791","title":"Bernardo Silva tiết lộ đề nghị béo bở rời Man City hè 2023","description":"Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cân nhắc việc chuyển đến Saudi Arabia, khi nhận được lời đề nghị hậu hĩnh về mặt lương bổng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bernardo-silva-tiet-lo-de-nghi-beo-bo-roi-man-city-he-2023-2218791.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/bernardo-silva-tiet-lo-de-nghi-beo-bo-roi-man-city-he-2023-866.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218755","title":"MU tống khứ Casemiro ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông","description":"Đội bóng thành Manchester sẵn sàng để Casemiro ra đi với giá 50 triệu bảng vào đầu năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-tong-khu-casemiro-ngay-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-2218755.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/mu-tong-khu-casemiro-ngay-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-772.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218707","title":"MU muốn ký Rabiot, Real Madrid mua Gabriel Jesus","description":"MU muốn lấy Rabiot, Real Madrid liên hệ Gabriel Jesus, Bayern Munich hỏi mua Tomiyasu là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 24/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-24-11-mu-ky-rabiot-real-madrid-mua-gabriel-jesus-2218707.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/mu-muon-ky-rabiot-real-madrid-mua-gabriel-jesus-652.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T13:11:25","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2218581","title":"MU quyết định tương lai Sofyan Amrabat, Erik ten Hag sai lầm","description":"MU được cho đã đưa ra quyết định ban đầu về tương lai Sofyan Amrabat sau khi Erik ten Hag nhất quyết mang anh về từ Fiorentina ở chuyển nhượng mùa hè.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-quyet-dinh-tuong-lai-sofyan-amrabat-erik-ten-hag-sai-lam-2218581.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/mu-quyet-dinh-tuong-lai-sofyan-amrabat-erik-ten-hag-sai-lam-287.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T09:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218264","title":"MU mạnh tay thanh lý 10 cầu thủ năm 2024","description":"Đội bóng thành Manchester lên kế hoạch thanh lọc lớn với 10 cầu thủ sẽ phải rời Old Trafford trong 2 kỳ chuyển nhượng năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-manh-tay-thanh-ly-10-cau-thu-nam-2024-2218264.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/mu-manh-tay-thanh-ly-10-cau-thu-nam-2024-740.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T14:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218221","title":"MU chiêu mộ Le Normand, Chelsea mua Kvaratskhelia","description":"MU chiêu mộ trung vệ Le Normand, Chelsea muốn mua Khvicha Kvaratskhelia, Bayern Munich chốt nhanh Joao Palhinha là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 23/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-23-11-mu-ky-le-normand-chelsea-lay-kvaratskhelia-2218221.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/mu-chieu-mo-le-normand-chelsea-mua-kvaratskhelia-572.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T12:50:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2217852","title":"Raphael Varane tháo chạy khỏi MU vì bất đồng Ten Hag","description":"Trung vệ Raphael Varane đang tính đường rời sân Old Trafford năm tới vì không còn được Ten Hag trọng dụng ở vị trí trung vệ sở trường.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/raphael-varane-thao-chay-khoi-mu-vi-bat-dong-ten-hag-2217852.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/raphael-varane-thao-chay-khoi-mu-vi-bat-dong-ten-hag-743.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T15:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217628","title":"Bayern Munich giải cứu Varane khỏi MU","description":"Bayern Munich lên kế hoạch chiêu mộ Raphael Varane ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi cầu thủ người Pháp mất suất đá chính trong đội hình MU.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bayern-munich-giai-cuu-varane-khoi-mu-2217628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/bayern-munich-giai-cuu-varane-khoi-mu-124.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T07:14:50","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2217385","title":"MU tiến gần ký Todibo, Liverpool ưu tiên Chiesa","description":"MU đứng trước cơ hội ký Todibo, Liverpool ưu tiên Fede Chiesa, Barca chọn Lo Celso thay Gavi là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 21/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-21-11-mu-ky-todibo-liverpool-mua-chiesa-2217385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/mu-tien-gan-ky-todibo-liverpool-uu-tien-chiesa-742.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T14:28:51","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2217220","title":"Griezmann từ chối đến MU vì lý do không ngờ","description":"MU sẵn sàng tăng lương gấp 3 lần cho Antoine Griezmann để kéo anh khỏi Atletico Madrid nhưng chân sút tuyển Pháp được cho không có ý định rời Tây Ban Nha.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/griezmann-tu-choi-den-mu-vi-ly-do-khong-ngo-2217220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/griezmann-tu-choi-den-mu-vi-ly-do-khong-ngo-109.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216956","title":"MU lấy sao Brazil, Arsenal chốt Douglas Luiz","description":"MU lấy tiền vệ trẻ Brazil, Andre Trindade; Arsenal chốt mục tiêu Douglas Luiz; Real Madrid hỏi mua Santi Gimenez là những tin bóng đá chính hôm nay, 20/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-bong-da-20-11-mu-ky-andre-arsenal-lay-douglas-luiz-2216956.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/mu-lay-sao-brazil-arsenal-chot-douglas-luiz-860.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T14:22:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216671","title":"Arsenal cắt lỗ tống khứ Kai Havertz","description":"Lãnh đạo Arsenal đang tìm cách bán tháo Kai Havertz chỉ vài tháng sau khi anh chuyển đến từ Chelsea với mức phí 65 triệu bảng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-cat-lo-tong-khu-kai-havertz-2216671.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/arsenal-cat-lo-tong-khu-kai-havertz-861.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T20:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216590","title":"MU chiêu mộ Fofana, Liverpool ký Kalvin Phillips","description":"MU chiêu mộ Youssouf Fofana, Liverpool lấy Kalvin Phillips, Van de Beek có thể đến Galatasaray là những tin bóng đá chính hôm nay, 19/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-bong-da-19-11-mu-ky-fofana-liverpool-lay-kalvin-phillips-2216590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/mu-chieu-mo-fofana-liverpool-ky-kalvin-phillips-445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T12:42:02","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216554","title":"MU đề nghị khủng kéo Griezmann về cứu vãn hàng công","description":"MU sẵn sàng tăng lương gấp 3 lần cho Antoine Griezmann so với những gì đang hưởng ở Atletico Madrid, để kéo chân sút tuyển Pháp về Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-de-nghi-khung-keo-griezmann-ve-cuu-van-hang-cong-2216554.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/mu-de-nghi-khung-keo-griezmann-ve-cuu-van-hang-cong-277.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T09:58:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

