{"article":{"id":"2222001","title":"MU đấu Newcastle: 3 câu hỏi cho Erik ten Hag","description":"MU có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân của Newcastle, với những câu hỏi được đặt ra cho HLV Erik ten Hag.","contentObject":"<p align=\"justify\">Trên sân St. James' Park (3h ngày 3/12), cuộc chiến giữa Newcastle và <a href=\"https://vietnamnet.vn/mu-tag14758492395684540921.html\" target=\"_blank\"><strong>MU</strong></a> có thể thay đổi thứ hạng của hai đội trên bảng xếp hạng Premier League, cũng như ảnh hưởng đến tham vọng đua top 4.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/newcastle-mu-430.jpg?width=768&s=GFTN9-2mAwPemywrE4jA6w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/newcastle-mu-430.jpg?width=1024&s=DEp2VxmTDAQkvbP3A9OxWw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/newcastle-mu-430.jpg?width=0&s=hwY_8wven5Nio9q_uqmXwg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/newcastle-mu-430.jpg?width=768&s=GFTN9-2mAwPemywrE4jA6w\" alt=\"newcastle mu.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/newcastle-mu-430.jpg?width=260&s=WrRcxMNQaMAenfkTUQbUPw\"></picture>

<figcaption>MU đối mặt nhiều khó khăn</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\"><b>Vai trò Onana</b></p>

<p align=\"justify\">Câu hỏi lớn nhất dành cho Erik ten Hag là vai trò của Andre Onana, người hứng chịu nhiều chỉ trích với hai sai lầm dẫn đến trận hòa Galatasaray 3-3.</p>

<p align=\"justify\">Chiến lược gia người Hà Lan vẫn bảo vệ Onana, khi nhấn mạnh anh là <i>\"thủ môn xuất sắc thứ 2 ở Premir League\"</i>.</p>

<p align=\"justify\">HLV Ten Hag giải thích: <i>\"Nếu phân tích kỹ, dựa trên các số liệu thống kê, bạn sẽ thấy Onana xuất sắc thứ 2 tại giải Ngoại hạng. <a href=\"https://vietnamnet.vn/galatasaray-3-3-mu-toi-do-onana-gay-hoa-mu-o-cup-c1-2220991.html\" target=\"_blank\">Cậu ấy mắc một số lỗi ở Champions League</a>, nhưng nhìn chung làm tốt công việc trong 5 tháng từ khi ký hợp đồng\"</i>.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02SQ5B.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p align=\"justify\">Như vậy, Onana sẽ tiếp tục là lựa chọn số 1 trong khung thành MU. Ten Hag khẳng định thủ môn người Cameroon cũng bắt chính trong trận đấu quyết định với Bayern Munich.</p>

<p align=\"justify\">Hiện tại, ở Premier League, Onana cùng Alisson Becker của Liverpool là hai thủ môn có tỷ lệ cứu thua tốt nhất. Cả hai đều cản phá thành công 78,8% pha dứt điểm của đối thủ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/onana-mu-newcastle-431.jpg?width=768&s=cSZFJii7ShLG67FeGEwYvQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/onana-mu-newcastle-431.jpg?width=1024&s=w4HYw213XxKaBNQC68QFIA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/onana-mu-newcastle-431.jpg?width=0&s=6Nq9KX-liFqHnQ9GRtpeQg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/onana-mu-newcastle-431.jpg?width=768&s=cSZFJii7ShLG67FeGEwYvQ\" alt=\"onana mu newcastle.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/onana-mu-newcastle-431.jpg?width=260&s=J0BSxkQwagrxdkT7jD0TiQ\"></picture>

<figcaption>Onana từng nhận 3 bàn thua ở lần gần nhất gặp Newcastle</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\"><b>Hàng tiền vệ</b></p>

<p align=\"justify\">Sofyan Amrabat là thất bại của MU cho đến nay, với phong độ không tốt và thể lực cũng có vấn đề kể từ khi gia nhập Old Trafford.</p>

<p align=\"justify\">Vì thế, câu hỏi thứ hai dành cho Ten Hag nằm ở hàng tiền vệ. Khi Eriksen và Casemiro vẫn đang chấn thương, còn Mason Mount chưa rõ khả năng hồi phục cho trận đấu với Newcastle, việc Ten Hag chọn ai đá khu giữa sân rất quan trọng.</p>

<p align=\"justify\">Với nỗi thất vọng về Amrabat, không loại trừ khả năng Ten Hag sẽ chọn Kobbie Mainoo đá chính bên cạnh McTominay.</p>

<p align=\"justify\">Mainoo là phát hiện thú vị của MU. Cầu thủ 18 tuổi người Anh có màn trình diễn rất đáng khen khi được đá chính trong trận thắng Everton 3-0.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mainoo-amrabat-432.jpg?width=768&s=nNWnIUvXNvr5lUomWlid9g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mainoo-amrabat-432.jpg?width=1024&s=ED4WYt7hj8JSIluKJOQRXA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mainoo-amrabat-432.jpg?width=0&s=yXJsEHiH4chpjYSx_DPJcg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mainoo-amrabat-432.jpg?width=768&s=nNWnIUvXNvr5lUomWlid9g\" alt=\"mainoo amrabat.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mainoo-amrabat-432.jpg?width=260&s=nETONVTa88qc9N7Lpo7MZw\"></picture>

<figcaption>Mainoo nhiều khả năng lấy suất đá chính của Amrabat</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Một thử thách quan trọng để Mainoo tiến bộ, khi anh đối mặt với những tiền vệ giàu sức mạnh Bruno Guimaraes và Joelinton của <a href=\"https://vietnamnet.vn/newcastle-tag6440995676209558744.html\" target=\"_blank\"><strong>Newcastle</strong></a>.</p>

<p align=\"justify\"><strong>Đánh thức Hojlund</strong></p>

<p align=\"justify\">MU là đội có hiệu suất tấn công kém nhất trong nhóm đứng nửa trên bảng xếp hạng, thậm chí tệ nhất tính từ vị trí 12 trở lên.</p>

<p align=\"justify\">Ghi 16 bàn sau 13 trận, MU là sự tương phản so với Newcastle - đội tấn công tốt thứ hai Premier League với 31 bàn, ngang Aston Villa và chỉ sau Man City (33).</p>

<figure class=\"vnn-resposive-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02SQ6M.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p align=\"justify\">Các tiền đạo MU không hiệu quả như mong đợi. Riêng Rasmus Hojlund còn chưa \"khai hỏa\" ở bóng đá Anh, trái ngược với thành tích ghi 5 bàn ở Champions League.</p>

<p align=\"justify\">Trên sân chơi châu Âu, Hojlund thực hiện 11 pha dứt điểm, 6 lần chính xác và ghi 5 bàn. Ở Premier League, anh tung ra 14 pha dứt điểm, 4 lần trúng mục tiêu nhưng không có bàn thắng.</p>

<p align=\"justify\">Sau khi vắng mặt trong trận gặp Everton vì chấn thương, Hojlund trở lại đội hình xuất phát trên sân St. James' Park.</p>

<p align=\"justify\">Erik ten Hag rất mong chờ những bàn thắng của Hojlund, để giúp ông giải tỏa áp lực và đưa MU tiến lên trên bảng xếp hạng.</p>

tiền vệ đang thất sủng ở Man City.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-thu-man-city-gay-sot-chuyen-nhuong-du-bi-pep-hat-hui-2221984.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cau-thu-man-city-gay-sot-chuyen-nhuong-du-bi-pep-hat-hui-364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221980","title":"Erik ten Hag ca ngợi quá mức Andre Onana bất chấp ‘gây họa’ cho MU","description":"Erik ten Hag tiếp tục bảo vệ, lên tiếng ca ngợi Andre Onana là thủ môn hay thứ 2 ở Ngoại hạng Anh mùa này, trước chuyến làm khách Newcastle.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-ca-ngoi-qua-muc-andre-onana-bat-chap-gay-hoa-cho-mu-2221980.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/erik-ten-hag-ca-ngoi-qua-muc-andre-onana-bat-chap-gay-hoa-cho-mu-344.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:25:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221975","title":"MU cắt lỗ bán ngay chàng tiền vệ 'vô dụng'","description":"Donny van de Beek sẽ được cho phép rời sân Old Trafford khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa đầu năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-cat-lo-ban-ngay-chang-tien-ve-vo-dung-2221975.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mu-cat-lo-ban-ngay-chang-tien-ve-vo-dung-310.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210880","title":"Lịch thi đấu vòng 4 V-League 1 2023/24 hôm nay","description":"Lịch thi đấu V-League 2023/24 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 4 Night Wolf V-League 1 mùa giải 2023/2024 nhanh, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-v-league-2023-24-vong-4-2210880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/lich-thi-dau-vong-4-v-league-1-202324-moi-nhat-593.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219152","title":"Lịch thi đấu vòng 14 Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất","description":"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 14 được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-14-2219152.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/lich-thi-dau-vong-14-ngoai-hang-anh-202324-moi-nhat-583.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221632","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/12/2023: Ngoại hạng Anh, V-League trở lại","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-2-12-2023-2221632.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-2122023-ngoai-hang-anh-v-league-tro-lai-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221827","title":"Nhận định SLNA đấu Quảng Nam: Tìm chiến thắng đầu tiên","description":"SLNA và Quảng Nam đều quyết tâm có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2023/24, trong trận đấu thuộc vòng 4 Night Wolf V-League, lúc 17h ngày 2/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-slna-vs-quang-nam-17h-ngay-2-12-2221827.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nhan-dinh-slna-dau-quang-nam-tim-chien-thang-dau-tien-21.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221871","title":"Newcastle vs MU: Quỷ đỏ đi vào miền đất dữ","description":"Vừa gây thất vọng ở Champions League, thầy trò Ten Hag sẽ đương đầu thử thách cực kỳ khó khăn khi làm khách trên thánh địa St James' Park.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-newcastle-vs-mu-quy-do-di-vao-mien-dat-du-2221871.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/newcastle-vs-mu-quy-do-di-vao-mien-dat-du-1504.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221638","title":"Ronaldo bất lực, Al Nassr thua đậm Al Hilal ở 'siêu kinh điển'","description":"Cristiano Ronaldo hoàn toàn im tiếng, Al Nassr nhận thất bại 0-3 trên sân của Al Hilal ở vòng 15 Saudi Pro League 2023/24. Kết quả này khiến Al Nassr bị chính đối thủ bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-al-hilal-3-0-al-nassr-ronaldo-bat-luc-2221638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ronaldo-bat-luc-al-nassr-thua-dam-al-hilal-o-sieu-kinh-dien-53.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:06:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221637","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 2/12/2023: Ronaldo và Al Nassr thảm bại","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 2/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-2-12-2023-2221637.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ket-qua-bong-da-hom-nay-2122023-ronaldo-va-al-nassr-thua-dau-51.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221771","title":"Tuyển Việt Nam: V-League trở lại và điều HLV Troussier chờ đợi nhất","description":"HLV Troussier bên cạnh việc tìm kiếm thêm tân binh cho tuyển Việt Nam cũng chờ đợi sự hồi sinh của hàng loạt ngôi sao khi V-League trở lại vào cuối tuần này.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-v-league-tro-lai-va-dieu-hlv-troussier-cho-doi-nhat-2221771.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tuyen-viet-nam-v-league-tro-lai-va-dieu-hlv-troussier-cho-doi-nhat-1332.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221755","title":"Tiger Woods trở lại sân golf: Ý chí nhà vô địch","description":"Biểu tượng Tiger Woods trở lại sân golf để tranh tài Hero World Challenge mà anh tổ chức, 7 tháng sau ca phẫu thuật và sắp tròn 48 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiger-woods-o-hero-world-challenge-y-chi-nha-vo-dich-golf-2221755.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tiger-woods-tro-lai-san-golf-y-chi-nha-vo-dich-1336.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:34:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221698","title":"Sir Jim lên kế hoạch chuyển nhượng đưa MU trở lại đỉnh cao","description":"Sir Jim Ratcliffe sẽ đưa ra những thay đổi quan trọng với đội ngũ chuyển nhượng MU, hy vọng vực dậy đế chế Quỷ đỏ trong tương lai gần.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sir-jim-ratcliffe-len-ke-hoach-chuyen-nhuong-dua-mu-tro-lai-dinh-cao-2221698.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sir-jim-len-ke-hoach-chuyen-nhuong-dua-mu-tro-lai-dinh-cao-913.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221598","title":"Tuyển Việt Nam: Quang Hải trở lại, HLV Troussier tính thế nào","description":"Quang Hải trở lại với tuyển Việt Nam sau khi bình phục chấn thương, và HLV Philippe Troussier đang phải tính toán để sử dụng số 19 hiệu quả nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-quang-hai-tro-lai-hlv-troussier-tinh-the-nao-2221598.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tuyen-viet-nam-quang-hai-tro-lai-hlv-troussier-tinh-the-nao-890.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:33:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221614","title":"MU nhắm 'Vidic mới', Liverpool mua Openda","description":"MU nhắm \"Vidic mới\" Dragusin, Liverpool có ý định mua Openda, Tottenham tranh chữ ký trung vệ Antonio Silva là những tin bóng đá chính hôm nay, 1/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-1-12-mu-ky-dragusin-liverpool-mua-openda-2221614.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mu-nham-vidic-moi-liverpool-mua-openda-700.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:22:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221586","title":"Arsenal tham vọng nổ 'bom tấn' Mbappe","description":"Arsenal triển khai kế hoạch kích nổ \"bom tấn\" chuyển nhượng Kylian Mbappe, bên cạnh tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-mo-bom-tan-chuyen-nhuong-mbappe-2221586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/arsenal-tham-vong-no-bom-tan-mbappe-601.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:01:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221519","title":"MU mất phương hướng: Vấn đề từ nhà Glazer","description":"MU đang mất phương hướng với số bàn thua nhiều nhất kể từ năm 1963, mà nguyên nhân lớn nhất đến từ cách quản lý của anh em nhà Glazer.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-khung-hoang-loi-vi-nha-glazer-2221519.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mu-mat-phuong-huong-van-de-tu-nha-glazer-446.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:57:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221501","title":"Dàn sao MU ủ rũ trở lại tập luyện sau trận hòa như thua Galatasaray","description":"Các cầu thủ MU không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức trở lại tập luyện ở Carrington sau chuyến làm khách hòa như thua trước chủ nhà Galatasaray.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-sao-mu-u-ru-tro-lai-tap-luyen-sau-tran-hoa-nhu-thua-galatasaray-2221501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dan-sao-mu-u-ru-tro-lai-tap-luyen-sau-tran-hoa-nhu-thua-galatasaray-279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:48:17","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221172","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/12/2023: Ronaldo đá siêu kinh điển Saudi Pro","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-1-12-2023-2221172.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-1122023-ronaldo-da-sieu-kinh-dien-saudi-pro-509.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221460","title":"Lukaku ghi bàn, đội bóng của HLV Mourinho đi tiếp ở Europa League","description":"Romelu Lukaku lập công, nhưng AS Roma để tuột chiến thắng trước Servette, qua đó chỉ đoạt vé vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng G Europa League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-servette-1-1-roma-europa-league-c2-2023-24-2221460.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lukaku-ghi-ban-doi-bong-cua-hlv-mourinho-di-tiep-o-europa-league-110.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:31:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221462","title":"Sợ mất vị trí số 1 MU, Andre Onana bỏ CAN 2024","description":"Thủ thành Andre Onana có thể rút lui khỏi Cúp bóng đá châu Phi 2024 (CAN 2024) nhằm giữ vị trí số 1 trong khung gỗ MU.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-mat-vi-tri-so-1-mu-andre-onana-bo-can-2024-2221462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/so-mat-vi-tri-so-1-mu-andre-onana-bo-can-2024-107.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221458","title":"Salah tỏa sáng, Liverpool đoạt vé vào vòng knock-out Europa League","description":"Mohamed Salah ghi một bàn thắng cùng pha kiến tạo, Liverpool đè bẹp LASK Linz với tỷ số 4-0, ở lượt trận thứ 5 bảng E. Kết quả này đưa thầy trò Klopp vào vòng knock-out Europa League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-liverpool-4-0-lask-europa-league-c2-2023-24-2221458.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/salah-toa-sang-liverpool-doat-ve-vao-vong-18-europa-league-93.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:07:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221193","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 1/12/2023: Liverpool thắng to, Roma đi tiếp","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 1/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-1-12-2023-2221193.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ket-qua-bong-da-hom-nay-1122023-liverpool-thang-to-roma-di-tiep-163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221363","title":"U23 Việt Nam: HLV Troussier tính gì ở giải châu Á 2024","description":"HLV Troussier không chỉ đặt mục tiêu tiến xa ở VCK U23 châu Á 2024 mà còn xem đó như bài kiểm tra lớn nhất đối với U23 Việt Nam hòng nâng cấp ĐTQG.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/u23-viet-nam-hlv-troussier-tinh-gi-o-giai-chau-a-2024-2221363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/u23-viet-nam-hlv-troussier-tinh-gi-o-giai-chau-a-2024-1515.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

