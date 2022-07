Mưa bão trắng trời: Phú Quốc ngưng tàu, cáp treo, du khách 'chôn chân' trong khách sạn

"Mưa bão tại Phú Quốc đang rất lớn, thời tiết quá xấu. Mình và toàn bộ du khách trong đoàn không thể ra ngoài, đành chôn chân trong khách sạn", anh Huỳnh Quang Khải (TPHCM), một hướng dẫn viên đang có mặt tại khu vực trung tâm huyện đảo Phú Quốc chia sẻ với báo VietNamNet.

"Tàu cao tốc, cáp treo Hòn Thơm và nhiều hoạt động trải nghiệm biển đều đã có thông báo dừng hoạt động. Đoàn khách của mình đã ở khách sạn liên tục 2 ngày nên tâm trạng đều rất chán nản. Mình đang thông báo tình hình cho đoàn khách chuẩn bị ra đảo để có kế hoạch tạm hoãn", anh Khải cho biết.

Tình hình mưa lớn tại trung tâm huyện đảo Phú Quốc vào sáng 12/7 (Nguồn: Huỳnh Quang Khải)

Gia đình chị Nguyễn Hiền (Long An) bay ra Phú Quốc từ ngày 9/7. Thế nhưng tới nay, gia đình nhỏ vẫn chỉ "du lịch" trong khách sạn vì mưa quá lớn. Con gái chị Hiền thất vọng với chuyến du lịch hè. "Bé đã rất mong chờ được tắm biển, đi ngắm đảo nhưng ba ngày nay mưa bão lớn, gia đình mình không dám ra ngoài, mắc kẹt trong khách sạn. Bé không có không gian vui chơi, không hợp đồ ăn khách sạn. Gia đình mình dự kiến bay về vào 13/7 nhưng thời tiết xấu như thế này làm mình lo ngại an toàn chuyến bay", chị Hiền cho biết.

Nhiều du khách "chôn chân" trong khách sạn vì thời tiết xấu (Ảnh: Hoài Thương)

Từ 6 giờ ngày 11/7, tất cả tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang) phải tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo trong ngày 11/7, vùng biển tỉnh Kiên Giang có nhiều mây, mưa rào và giông, trong cơn mưa đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 1,5-2,5 m, có lúc trên 2,5 m, biển động. Dự báo đến ngày 12 và 13/7, trên các vùng biển Nam bộ, gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, biển động đến động mạnh, độ cao sóng từ 2-4 m. Thời tiết biển có mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Theo chia sẻ của nhiều du khách, các chuyến bay ra Phú Quốc trong ngày 11/7 cũng gặp nhiều khó khăn. Một số chuyến bay bị trì hoãn. "Chuyến bay của mình mất khoảng 40 phút mới có thể hạ cánh do thời tiết xấu", chị Huyền Trang (Hà Nội) cho biết.

Trước diễn biến của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Du lịch Kiên Giang đã yêu cầu phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch ở địa phương có biện pháp ứng phó kịp thời với mưa gió do vùng áp thấp gây ra. Các đơn vị kinh doanh du lịch địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thời tiết và đặc biệt ở những nơi có bãi tắm phải bố trí đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ trực cứu hộ, cứu đuối nước. Đồng thời, đơn vị phải có biển cảnh báo các vị trí mất an toàn và tạm dừng các dịch vụ thể thao dưới nước nếu thời tiết phức tạp.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp Hội du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện nay một số nhóm khách của đơn vị này đang kẹt lại Phú Quốc. Công ty sắp xếp cho khách kéo dài thời gian lưu trú. Nếu khách có nhu cầu tham quan thêm, công ty sẽ bố trí hỗ trợ, chi phí phát sinh sẽ thương lượng với khách. Còn đối với các nhóm khách đang kẹt ở Rạch Giá thì công ty có 2 phương án cho khách lựa chọn, hoặc khách sẽ hủy tour (bảo lưu vào thời điểm khác) hoặc chờ thời tiết ổn định sẽ đi.

Trong 6 tháng đầu năm, Phú Quốc đón khoảng 1,4 triệu lượt khách, đạt hơn 70% kế hoạch năm. Từ đầu hè đến nay, lượng khách ra Phú Quốc ngày càng đông.