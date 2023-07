Ngày 5/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bàn giao đối tượng Đ.N.G.H. (SN 2000, trú tại phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho Công an TP. Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân giả.

Giấy chứng minh Công an nhân dân giả của đối tượng Đ.N.G.H. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 7h50 ngày 4/7, trong lúc đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk phát hiện Đ.N.G.H. lái xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu xanh đen mang BKS: 60F4- 437.XX vi phạm quy định về tốc độ nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Đ.N.G.H. đã xuất trình 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe, 1 Giấy phép lái xe và 1 Giấy chứng minh Công an nhân dân số 078-390 mang tên Đ.N.G.H., cấp bậc: Cấp úy, cấp ngày 17/03/2020.

Đối tượng Đ.N.G.H. còn khai gian dối rằng từng làm trong lực lượng Công an nhân dân.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, cán bộ CSGT đã tiến hành xác minh ban đầu và phát hiện Giấy chứng minh Công an nhân dân của Đ.N.G.H. là giả.

Sau đó Đ.N.G.H. khai nhận Giấy chứng minh Công an nhân dân nói trên được mua tại một tiệm photocopy ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) với giá 100.000 đồng nhằm mục đích để được CSGT bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Hiện vụ việc được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.