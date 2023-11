Mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay (13/11) khiến nhiều khu vực trên địa bàn hai huyện Lộc Hà và Can Lộc ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đặc biệt, quốc lộ 1 bị ngập khiến giao thông ách tắc. Mưa lớn cũng gây ngập sân trường khiến hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

Cụ thể, tại huyện Can Lộc, hàng loạt trường học nước dâng ngập sâu do mưa lớn. Để đảm bảo an toàn, huyện ra thông báo cho học sinh nghỉ học. Lực lượng công an huyện, xã khẩn trương đến giúp người dân di dời tài sản.

Địa bàn huyện Can Lộc xảy ra mưa lớn, nước ngập sân trường. Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Can Lộc cho biết: "Mưa lớn kéo dài khiến nhiều trường học nước dâng ngập sân trường, nhiều đường bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, chiều 13/11, chúng tôi cho học sinh nghỉ học. Hiện có 52 trường học từ bậc mầm non đến THCS với hơn 30.000 học sinh được nghỉ học".

QL 1 đoạn qua thị trấn Nghèn (Can Lộc) nước mưa gây ngập sâu. Ảnh: CTV

Mưa lớn gây ách tắc trên QL 1 đoạn qua huyện Can Lộc. Ảnh: CTV

Cũng tại huyện Can Lộc, một bức tường bao dài hơn 100m của trường học tại xã Quang Lộc đổ sập trong cơn mưa lớn.

CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Ảnh: CTV

Còn tại huyện Hương Sơn, khoảng 4h ngày 13/11, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ núi Nầm sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 8A, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở.

Mưa lớn gây ngập chợ trên địa bàn Hà Tĩnh vào sáng 13/11. Ảnh: CTV

Người dân huyện Lộc Hà kê gác đồ đạc. Ảnh: Tứ Khương

Nước tràn vào nhà dân ở Lộc Hà. Ảnh: Tứ Khương

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ sáng sớm nay (13/11) đến ngày mai, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa vùng núi và ven biển phía Bắc phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm, ven biển phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.