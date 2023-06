Trao đổi với PV VietNamNet chiều ngày 26/6, ông Vì A Sềnh, Chủ tịch xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, anh Vừ A V. (SN 2005, thường trú ở bản Xá Nhá B), khi đi làm đồng về gặp trời mưa, đứng trú dưới 1 gốc cây to, không may bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Liên quan tới thời tiết bất thường, Sở GTVT tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 22h ngày 25/6, trên Quốc lộ 279D tại Km74+520, địa phận bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La xảy ra sạt lở; hàng trăm khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị ùn tắc.

Vị trí sạt lở đã được khắc phục, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Ảnh: Minh Nguyễn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GTVT tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, máy móc, trang thiết bị để khắc phục, dọn dẹp điểm sạt lở.

Đến sáng ngày 26/6, vị trí sạt lở đã được khắc phục, các phương tiện có thể lưu thông.

Theo ông Lò Văn Bước, Chủ tịch UBND xã Tạ Bú, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đây là tuyến đường duy nhất đi từ huyện Mường La ra TP Sơn La và ngược lại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức phòng tránh nhằm giảm thiểu các thiệt hại...