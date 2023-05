Sau gần 1 tuần nắng gay gắt kèm nhiệt độ cao có lúc trên 40 độ, thủ đô Hà Nội đã đón một cơn mưa giải nhiệt trong tối mùng 7 và sáng 8/5. Ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm khoảng 10-15 độ, mức nhiệt duy trì ở khoảng 25 độ, trời mát mẻ.

Người dân ra đường trong sáng nay không còn phải mặc những bộ áo chống nắng che kín người mà thay vào đó là những áo khoác mỏng, áo mưa.

Hà Nội đón mưa giông sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Có người ra đường không kịp chuẩn bị áo mưa.

Mưa giông giúp nền nhiệt giảm mạnh

Lúc 9h, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát thông báo khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to. Dự báo trong 6 giờ tới, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3m đến 0,4m.

Cảnh báo mưa to cục bộ, gió giật mạnh tại nội thành Hà Nội.

Trung tâm dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 8/5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.