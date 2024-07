Ngày 31/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 28 - 31/7 đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn.

"Hiện tại trên địa bàn đã có 1 người tử vong do lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn; ngoài ra hàng chục hecta lúa, hoa màu bị ngập. Về tài sản chúng tôi đang tiếp tục thống kê", ông Tú cho hay.

Đất, đá sạt lở tràn xuống nhà người dân làm hư hỏng công trình. Ảnh: Văn Đức.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Định Hóa, sáng 31/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thái Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại các điểm sạt lở trên quốc lộ 3C, đường Hồ Chí Minh, các điểm nguy cơ sạt lở cao.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tại huyện Định Hoá. Ảnh: Văn Đức.

Tại các khu vực kiểm tra, đoàn đánh giá tình hình nguy cơ trước mắt, kịp thời chỉ đạo chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân di chuyển đến điểm trú an toàn; cắt cử lực lượng trực thường xuyên tại các điểm nguy cơ cao về sạt lở và ngập lụt; huy động máy móc, phương tiện sớm xử lý, khắc phục tại chỗ các điểm nút giao thông quan trọng.

Sạt lở đất gây hư hại tài sản của người dân. Ảnh: Văn Đức.

Một số tuyến đường bị nước lũ chia cắt, ngập sâu làm giao thông tê liệt đã được lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo. Ảnh: Văn Đức.

Lực lượng phòng chống thiên tai hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ở huyện Định Hóa. Ảnh: Văn Đức.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở tại quốc lộ 3C trên địa phận xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Ảnh: Văn Đức.

Lực lượng phòng chống thiên tai xã Phúc Chu đặt chốt cảnh báo không cho người dân qua lại nơi nước sâu. Ảnh: Văn Đức.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên, mực nước tại hồ Núi Cốc đang lên nhanh, ở mức báo động cấp I và có khả năng lên mức trên báo động cấp II vào chiều tối 31/7.

Để đảm bảo an toàn, sáng 31/7, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã vận hành xả lũ hồ Núi Cốc. Do vậy, các tổ chức, cá nhân phía hạ du từ sau tràn xả lũ hồ Núi Cốc cần triển khai các biện pháp phòng, tránh và chủ động trong sinh hoạt, hạn chế hoạt động, sản xuất ở các bờ, bãi sát mép sông, đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông khi mực nước sông Công dâng cao.