Tối 30/7, khu vực Km192 trên quốc lộ 37 (thuộc địa phận xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là ô tô con, xe máy.

Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phân công lực lượng phối hợp với Công an huyện Sơn Dương hướng dẫn, điều tiết giao thông, phân luồng từ xa nhằm hạn chế các phương tiện di chuyển vào khu vực bị ngập nước.

Đồng thời, CSGT sử dụng ô tô chuyên dụng để hỗ trợ, giúp đỡ bà con di chuyển qua nơi ngập lụt an toàn.

CSGT Tuyên Quang điều tiết giao thông qua đoạn ngập tại quốc lộ 37. Ảnh: CACC

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mặc dù mưa lớn kéo dài, nhưng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ vẫn trực tiếp di chuyển đến những vị trí ngập sâu để điều tiết giao thông trong nhiều giờ đồng hồ, khơi thông rãnh, cống thoát nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, tại tỉnh Lào Cai, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Đội CSGT- Trật tự Công an huyện Bát Xát kịp thời dọn dẹp 1 tảng đá lớn bị sạt xuống đường ở Km 42+700 ĐT156B trên quốc lộ 4E.

CSGT phối hợp với các lực lượng khác để khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: CACC

Còn tại tỉnh Điện Biên, mưa gây ra sự cố sạt lở cây to từ trên đồi xuống mặt đường quốc lộ 12 (đoạn qua địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên) đã khẩn trương cùng với nhân viên của Công ty 226 khắc phục sự cố, điều tiết đảm bảo giao thông qua khu vực trên.

Chủ động cấm đường khi có nguy hiểm

Cũng trong tối 30/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tại nhiều tỉnh thành phía Bắc tiếp tục có mưa gây ngập và sạt lở đất, đơn vị đã yêu cầu lực lượng CSGT các địa phương chủ động tăng cường trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Theo Cục CSGT, trước diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão, đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các địa phương vùng núi phía Bắc, chủ động rà soát những điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để cảnh báo, cấm đường khi cần thiết và hướng dẫn người tham gia giao thông chọn lộ trình khác phù hợp.

CSGT sẽ chủ động cấm đường khi có các tình huống nguy hiểm. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT công an các địa phương còn tăng cường tuần tra lưu động để nhắc nhở người tham gia giao thông khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu cần tập trung quan sát, đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không chuyển hướng đột ngột để phòng tránh tai nạn.

Đại diện Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT đã yêu cầu lực lượng CSGT, nhất là ở vùng núi phía Bắc chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để cảnh báo và cấm đường khi cần thiết.