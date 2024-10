Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27-29/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Riêng đêm qua và sáng sớm nay (29/10), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h đến 8h sáng nay cục bộ có nơi trên 100mm như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 108.2mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 149.6mm, Cam An (Quảng Trị) 201.2mm, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 119mm,…

Dự báo ngày và đêm 29-30/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa to 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở TP Huế. Ảnh: Đình Thành

Trong đó, ngày và đêm nay, những khu vực trên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm mai (30/10), mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 31/10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện nay, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thuỷ đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước sáng nay đang cao hơn báo động (BĐ)3 là 1,32m; sông Thạch Hãn tại Quảng Trị đang xuống và ở dưới BĐ2 khoảng 0,3m.

Lũ trên sông Kiến Giang sẽ xuống chậm, đến sáng mai (30/10) xuống mức 3,1m, trên BĐ3 là 0,4m. Cảnh báo, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương (Huế) dao động ở trên mức BĐ1. Tình hình ngập lụt tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) kéo dài trong 36-48 giờ tới.