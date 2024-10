Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa to đến rất to kéo dài từ ngày 26-28/10 khiến hơn 30.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập, đặc biệt là tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Tại thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy), hiện còn hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) cho biết, mưa lớn khiến trên 2.000 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó có hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu.

Mưa lũ khiến hàng nghìn ngôi nhà ở thị trấn Kiến Giang ngập sâu. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Theo ông Thoán, nước lũ ngập mênh mông, giao thông bị chia cắt, toàn xã phải cắt điện lưới để đảm bảo an toàn.

"Tại địa phương, có ông Đặng Đại L. (SN 1960) do ốm đau lâu ngày đã mất vào thời điểm mưa lũ lớn. Do nước ngập sâu nên người vợ phải lắp giàn giáo để kê quan tài của chồng lên cao. Phía chính quyền cũng đã hỗ trợ các gia đình ở khu vực nước sâu sơ tán đến vị trí an toàn", ông Thoán cho biết.

Chồng của bà Sửu mất, bà phải kê quan tài của chồng lên cao, chờ nước rút. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Tại xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy) có 1.236 hộ dân, nhưng chỉ có khoảng 20 hộ dân chưa bị ngập nước, trong đó có gần 600 hộ bị ngập sâu trên 1m, các hộ còn lại ngập dưới 1m.

Ông Dương Công Nhân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết, hiện lượng mưa đã giảm, nước đang rút, song vẫn còn hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước.

"Chính quyền đã hỗ trợ các hộ dân yếu thế, nơi ngập quá sâu đến các nhà văn hóa hoặc ở ghép với các hộ có nhà cao, kiên cố hơn để đảm bảo an toàn. Hôm qua chúng tôi đã đưa 29 hộ dân với 71 nhân khẩu ở vùng ngập sâu đến vị trí cao hơn", ông Nhân nói.

Một cụ bà ở xã Lộc Thủy mất, gia đình phải lắp giàn giáo để đưa quan tài lên cao tránh nước lũ. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, ở địa phương có cụ Dương Thị H. (SN 1950, trú xóm 4 Tuy Lộc, xã Lộc Thủy) mất vì bệnh ung thư nhưng do nước lũ ngập nhà nên chưa thể đưa đi an táng. Để nước không ngập quan tài, hàng xóm đã đến gia đình hỗ trợ lắp giàn giáo, kê quan tài lên cao.

"8h sáng hôm qua cụ bà mất, nhưng do nước ngập nhà và đường nên hàng xóm đã hỗ trợ gia đình làm giàn giáo, kê quan tài lên cao. Ở địa phương có phong tục khi có người mất, hàng xóm sẽ đến hỗ trợ. Nếu thời tiết bình thường thì tổ chức mai táng nhưng trong lũ lụt, tạm thời khâm liệm xong rồi kê giàn giáo đặt tại nhà để phòng tránh nước lũ. Sau khi nước lũ rút, chính quyền và người dân sẽ cùng gia đình tổ chức lễ mai táng", ông Nhân nói.

Một số hộ dân ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phải chờ nước rút để đưa người thân đã mất đi mai táng. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân