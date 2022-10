1.300 nhà ở Quảng Trị bị ngập sâu, quốc lộ nứt toác

XEM CLIP

Trong 24h qua, toàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, khiến lũ trên các sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động 2 đến trên báo động 3. Địa phương này đã sơ tán, di dời 205 hộ với 3.835 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tối 15/10, BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ đã làm 1.318 hộ bị ngập với mức ngập từ 0,3 đến 1,0m.

Cụ thể tại huyện Hải Lăng có 917 hộ, Triệu Phong 159 hộ, Đakrông 127 hộ và thị xã Quảng Trị 115 hộ.

Nhiều hộ dân ở xã Ba Lòng (huyện Đakrông) nước ngập nhà rất sâu. Ảnh CTV

Ngoài ra, trường THCS Trần Hữu Dực (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) và trường TH&THCS Hải Ba (huyện Hải Lăng) bị tốc mái. Hàng chục hecta hoa màu trong toàn tỉnh bị hư hại.

Lãnh đạo UBND huyện Đakrông cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Đakrông có mưa rất to, nước lũ dâng nhanh gây chia cắt nhiều tuyến đường nội thôn, đường vào trung tâm xã. Mực nước tại các thủy điện trên địa bàn đã vượt ngưỡng từ 2- 6m.

Một số điểm tại QL 15D thuộc xã Ba Lòng bị sụt lún, nứt toác. Ảnh CTV

Vết nứt lớn trên QL 15D do mưa lũ. Ảnh CTV

Cụ thể, tại thôn Cồn Nổi, xã Ba Lòng, nước đã ngập sâu vào nhà dân, trường học trên 1m.

Đáng chú ý, tuyến đường Hồ Chí Minh xảy ra sạt lở ta luy dương 2 đoạn tại Km 283 và Km 284 với 20 khối đất đá. Tuyến Quốc lộ 15D mưa lũ làm ta luy dương bị sụt, trượt ở một số điểm ước khối lượng khoảng 270 m3, các phương tiện không lưu thông được. Nền đường tại Km 7+745 và Km 7+850 bị sụt trượt, có nguy cơ đứt nền đường.

Hiện, ở các điểm ngập sâu bị chia cắt, chính quyền đã triển khai lực lượng chức năng túc trực, canh gác đảm bảo an toàn cho bà con. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục cập nhật thiệt hại do tình hình mưa lũ gây ra.