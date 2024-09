XEM CLIP:

Đại diện Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, trong ngày 8/9 và rạng sáng 9/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Tính đến 7h30 ngày 9/9, bão số 3 gây ra thiệt hại trên 6 đoạn tuyến quốc lộ do Sở GTVT quản lý.

Trong ngày 8/9, xảy ra 2 điểm sạt lở gây tắc đường trên quốc lộ 4D. Lực lượng chức năng tại địa phương đã nỗ lực khắc phục, 2 điểm sạt lở đã lần lượt được thông xe vào 18h, 20h cùng ngày.

“Trong đêm 8/9 đến 7h30 sáng 9/9, trên địa bàn tiếp tục xảy ra sạt lở, tắc đường tại Km75+100 QL.4D (sạt lần 2) và đoạn Km85+660-Km85+760 quốc lộ 4D (vị trí cổng vào khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường).

Nhà thầu đã huy động 2 máy xúc, 5 ô tô để khắc phục thông đường. Tuy nhiên, do khối lượng lớn, phải vận chuyển dọc và cung trượt vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở, điều kiện thi công khó khăn, do đó, dự kiến phải đến 14h chiều nay mới có thể thông xe”, đại diện Sở GTVT tỉnh Sơn La cho hay.

Được biết ngoài 3 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên, các tuyến quốc lộ khác chỉ xảy ra sạt lở nhỏ, không gây ách tắc.

Mưa ngập đường, giao thông bị chia cắt tại Lào Cai

Còn tại Lào Cai, Sở GTVT tỉnh cho biết, đến 7h ngày 9/9, nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ do Sở quản lý bị ngập úng, sạt lở gây tắc đường.

Cụ thể, do ảnh hưởng bão số 3 đã gây ngập úng trên quốc lộ 4E tại 6 điểm ở Km13+500-Km13+700, Km15+550, Km17, Km20, Km28, Km100+306. Các điểm này ngập úng sâu trung bình 1m.

Ngoài ngập, tình trạng tắc đường cũng xảy ra trên quốc lộ 4D tại Km101+200 (do sạt lở taluy dương), Km95+800, Km98+350 (do đất bùn tràn mặt đường, gây tắc đường); Km123+810 (do sạt lở taluy âm chiều dài 25m, sâu 5m); Km165+800 (do sạt lở taluy dương gây tắc đường).

Cũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trên quốc lộ 279 tại Km81 sạt lở taluy dương, khối lượng khoảng 3.500m3, gây tắc đường.

Hiện các đơn vị của địa phương đang nỗ lực triển khai phương tiện khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tại Tuyên Quang, hiện trên quốc lộ 2C tại Km197+140-Km197+300, xói lở, nứt vỡ, mất đường, hư hỏng toàn bộ hệ thống hộ lan. Sở đang bố trí các lực lượng kiểm tra để có phương án xử lý, phân luồng đảm bảo giao thông tạm thời.

Trước tình hình mưa lớn, sáng 9/9, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan có công điện lệnh Giám đốc Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Tuyên Quang vào 6h, cửa thứ 4 vào 9h, cửa thứ 5 vào 11h.

Đồng thời, yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Tối qua, cơ quan chức năng đã có thông báo lũ khẩn cấp trên hệ thống sông Lục Nam, Hoàng Long.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (9/9), phía Tây Bắc Bộ ngày và đêm có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 10/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.