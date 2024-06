Những con mực khô vị ngọt đậm đà, nướng lên thơm nức mũi là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, thậm chí có người "nghiện" đến mức cứ nhắc đến là thèm. Đặc biệt vào mùa hè, khi uống bia giải khát, có thêm con mực khô nướng thì không gì tuyệt bằng. Tuy nhiên, không phải con mực khô nào cũng ngon, và mua mực khô nên chọn con to hay con nhỏ vẫn là câu hỏi thường xuyên được đặt ra.

Mua mực khô nên chọn con to hay con nhỏ?

Không có tiêu chuẩn chung về kích thước của khô mực, nhưng có thể phân ra thành ba loại chính là khô mực to, khô mực trung và khô mực nhỏ. Khô mực to có kích thước từ 8 đến 10 con/kg, thịt dày và ngon ngọt, giá cao hơn các loại khác. Khô mực trung có kích thước từ 14 đến 16 con/kg, thịt vừa phải và giá cả hợp lý. Khô mực nhỏ, còn gọi là khô mực mini có kích thước từ 20 con/kg trở lên, thường được dùng để làm các món ăn vặt hoặc xào.

Nếu muốn biếu tặng hoặc làm các món ăn sang trọng, nên chọn mực khô to, dày và là mực câu. Còn nếu muốn dùng cho các món xào hay ăn vặt, nên chọn mực khô trung hoặc nhỏ. (Ảnh: eBay)

Hai loại mực chính dùng để làm khô mực là mực ống và mực lá. Mực ống khô có thịt mềm và vị ngon ngọt tự nhiên, còn mực lá phơi khô rất cứng. Mực nướng chúng ta thường ăn là mực ống.

Khô mực con to thường thịt dày, khi nướng hoặc chế biến sẽ cho hương vị đậm đà và dai ngọt hơn so với khô mực con nhỏ. Khô mực to giữ được độ ngọt tự nhiên và có kết cấu chắc chắn, thích hợp với những người thích cảm giác dai, ngọt tự nhiên. Khô mực to thường được chế biến từ những con mực ống lớn, có kích thước khoảng 30-40cm, được phơi khô ngay sau khi đánh bắt để giữ nguyên hương vị và độ tươi ngon.

Còn khô mực nhỏ có thịt mỏng hơn, khi chế biến sẽ cho hương vị "nhẹ nhàng" hơn so với mực to. Loại này dễ ăn, dễ thấm gia vị hơn, phù hợp với những món ăn vặt hoặc xào. Mực khô nhỏ thường được làm từ những con mực cơm hoặc mực lá nhỏ, kích thước khoảng 10-20cm, và cũng được phơi khô ngay sau khi đánh bắt để giữ nguyên hương vị.

Mặc dù mực lá có giá rẻ hơn nhưng mực ống mới thực sự tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Những con mực ống dài khoảng 28-33cm được xem là chất lượng nhất.

Vậy mua mực khô nên chọn con to hay con nhỏ? Câu trả lời tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn. Nếu bạn muốn biếu tặng hoặc làm các món ăn sang trọng, nên chọn khô mực to, dày và là mực câu. Nếu bạn muốn dùng cho các món xào hoặc ăn vặt, nên chọn khô mực trung hoặc nhỏ. Khô mực con to được phơi ngay trên thuyền có độ ngọt cao hơn mực khô nhỏ.

Theo lời khuyên của người dân vùng biển và những người sành ăn thì nên chọn những con mực có thịt dày, thân thẳng. Mực khô câu có vị ngon ngọt tự nhiên, hương vị đậm đà là lựa chọn hàng đầu.

Mẹo chọn mua mực khô chất lượng

Để lựa chọn được khô mực ngon và chất lượng, bạn cần chú ý đến những yếu tố sau:

- Màu sắc: Chọn mực có màu hồng nhạt, không bị thâm đen hoặc có vết mốc. Mực khô chất lượng thường có màu sắc tự nhiên, không có dấu hiệu của hóa chất hay phẩm màu.

- Lớp phấn trên khô mực: Khô mực ngon phải có lớp phấn trắng phủ trên toàn thân, càng dày càng tốt. Lớp phấn này là do quá trình phơi khô tự nhiên tạo ra, giúp bảo quản và tăng hương vị cho khô mực. Nếu khô mực không có lớp phấn hoặc lớp phấn rơi rụng dễ dàng là loại kém chất lượng.

- Độ khô: Mực chất lượng phải có độ ẩm vừa phải, không quá khô cứng và không quá ẩm ướt. Khi sờ vào mực, bạn cảm nhận được độ dẻo và đàn hồi.

Mực khô con nhỏ thường được làm từ những con mực cơm hoặc mực lá nhỏ nên thịt mỏng và chất lượng kém hơn, phù hợp với những món ăn vặt hoặc xào. (Ảnh: eBay)

- Mùi thơm: Mực khô ngon sẽ có mùi thơm tự nhiên, không có mùi lạ hay mùi khét. Mùi của mực khô thường nhẹ nhàng và dễ chịu, không gây cảm giác khó chịu khi ngửi.

- Độ dày của mực: Bạn nên chọn mua những con khô mực có thân thẳng và thịt dày. Những con khô mực có thịt càng dày thì khi nướng sẽ nở thành từng thớ thịt rất bông, ngon, đậm vị và cũng rất dễ xé khi ăn.

- Xuất xứ: Chọn mực từ những nguồn cung cấp uy tín và có thương hiệu để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Cách bảo quản mực khô

Nếu dự định sử dụng mực khô trong thời gian ngắn, bạn có thể bảo quản mực ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo và thoáng mát. Để mực khô trong túi kín hoặc hộp kín để tránh tiếp xúc với không khí và côn trùng. Hãy kiểm tra mực khô thường xuyên để đảm bảo không bị mốc hoặc hỏng.

Còn nếu bạn muốn bảo quản trong thời gian dài, bạn nên đặt mực trong ngăn đá của tủ lạnh. Trước khi bảo quản, hãy bọc mực trong giấy bạc hoặc túi nylon kín để tránh mực bị khô cứng hoặc mất đi hương vị. Khi muốn sử dụng, bạn chỉ cần rã đông mực ở nhiệt độ phòng hoặc trong ngăn mát của tủ lạnh.

Theo VTC News