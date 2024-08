Ham ô tô cũ giá rẻ đời sâu: Một tiền gà ba tiền thóc

Anh Nguyễn Đức Vinh (Long Biên, Hà Nội) kể với VietNamNet về qua trình mua và sử dụng ô tô cũ của mình tưởng đơn giản mà hóa ra gian nan chưa có hồi kết. Anh Vinh cho biết năm 2019 đã tìm mua chiếc xe đầu tiên là Toyota Vios 2006 số sàn với giá 170 triệu đồng bởi tài chính thời điểm đó anh chỉ có tầm 200 triệu đồng. "Tôi nghĩ mua xe cũ chỉ cần chọn người bán là thợ buôn xe, hơn nữa là thương hiệu nồi đồng cối đá Toyota là chắc ăn về chả cần sửa thêm gì", anh Vinh kể về lý do chọn chiếc xe khi đó đã 13 năm tuổi.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, anh Vinh đã có được bài học đầu tiên về lựa chọn vội vàng của mình. Chiếc xe có dấu hiệu bất thường với tiếng gõ lạ phía buồng máy, xe chuyển số không mượt. Anh Vinh mang xe đến gara để kiểm tra và cái kết cho chiếc xe "thợ" quảng cáo "xe mới lấy từ dân, keo chỉ còn zin, một chủ từ đầu" là phải bổ máy đại tu, cùng với thay một số bộ phận lên quan đến vận hành theo thời gian như bát bèo, thước lái, cao su chân máy, máy phát điện,... tốn thêm gần 50 triệu đồng nữa.

Chưa dừng lại tại đó, sau 2 năm sử dụng dù được chăm sóc đều đặn, lái "nắn nót", cẩn thận nhưng chiếc Vios của anh Vinh vẫn nằm đường vì xe hở gioăng mặt máy do két nước bị bục, mất thêm gần 2 triệu nữa để khắc phục. "Cứ 6 tháng lại đưa đi bảo dưỡng định kỳ, thợ phải vệ sinh các cụm chi tiết như kim phun, họng bướm ga, cục bù ga,... chưa kể phải chỉnh lại thông số hoạt động của động cơ do xe cũ chạy một thời gian sẽ sai lệch. Tính ra khá tốn kém mà lúc nào cũng lo nơm nớp xe bị nằm đường nếu đi xa", anh Vinh than vãn.

Chiếc xe thứ hai của anh Vinh tiếp tục "lên thớt" chỉ sau khoảng nửa năm mua về. Ảnh: Đình Quý

Hồi tháng 1 vừa qua, anh Vinh quyết định đổi sang một chiếc xe khác nhưng vẫn là xe đã qua sử dụng. Rút kinh nghiệm sau lần mua đầu không hài lòng, ở chiếc thứ hai là KIA Morning đời 2008 số tự động, anh Vinh đã tìm hiểu rất kỹ, từ lịch sử dùng xe của người chủ, máy móc sạch sẽ, số km đã đi (ODO) ít chỉ ở mức chưa đến 100.000km. Xe nhanh chóng được chốt với giá 150 triệu đồng, đắt hơn một chút so với giá thị trường.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, mới trong tháng 7 trước kỳ đăng kiểm, anh Vinh đưa xe đi kiểm tra và chiếc KIA Morning 16 năm tuổi đã "vặt" của anh gần chục triệu đồng cho các hạng mục như xử lý chảy dầu mặt máy, thay ống và két nước làm mát, chân máy, dây chân ga, vệ sinh và thay ga điều hòa, thay dầu nhớt hộp số,... Chưa kể, bệnh rung vô-lăng khi chạy điều hòa đến nay vẫn chưa khắc phục được, phải... sống chung với lũ.

Những vướng mắc và lo lắng như anh Vinh không phải hiếm thấy, dường như khá phổ biến với những người mua xe cũ đời cao. Anh Huỳnh Trọng Nhân, chủ xưởng gara Trọng Nhân (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết nếu chọn xe trên 10 năm tuổi thì khó tránh được việc phải chi thêm tiền sửa xe do đây là khoảng thời gian sẽ phát sinh các hư hỏng cần thay thế theo thời gian, chưa kể chiếc xe còn phụ thuộc vào người sử dụng.

Trên các hội nhóm dùng ô tô cũ, chủ đề được quan tâm hàng đầu và cũng “chiếm sóng” nhiều nhất vẫn là các “bệnh” thường gặp của loại xe đang chạy. Họ thường chia sẻ những câu chuyện từ bản thân và kinh nghiệm đúc kết được. Có người lâu dần bỗng thuộc vanh vách các phụ tùng, đọc lỗi xe như...thợ.

Những lưu ý khi chọn mua và dùng xe cũ trên 10 năm tuổi

Cũng theo anh Nhân, không phải bất cứ chiếc xe trên 10 năm tuổi nào cũng là "con nghiện" khiến chủ xe liên tục phải móc ví, mà sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như loại xe, môi trường sử dụng, thói quen chăm xe của chủ. "Dòng xe Toyota có động cơ khá lành và bền, thế nhưng có trường hợp tôi mở kiểm tra động cơ của một chiếc Camry đời 2000 nghi máy yếu, thấy vỏ mặt máy sạch sẽ, nội soi ban đầu thấy bên trong nhiều cặn đen, khi mở ra thì dầu ở trục cam đã két khá nhiều, thậm chí đỉnh pitston có dấu hiệu nước vào. Hỏi ra mới biết chủ xe rất chăm thay dầu, nhưng thi thoảng được mách nước loại dầu nào tốt là thay chứ không theo loại phù hợp với chiếc xe của mình," anh Nhân kể.

Còn theo kỹ sư Nguyễn Xuân Hà, chủ gara Xuân Hà (Đồng Tháp, Hà Nội), kinh nghiệm nhiều năm làm xe cũ anh thấy khá nhiều xe cũ sau khi qua tay nhiều chủ, nhiều thợ sửa đã hoạt động "lệch" khá nhiều so với nguyên bản. "Một loại số xe có thể dùng phụ tùng lẫn nhau, và thợ sửa nếu không am hiểu hay áp dụng phương pháp loại trừ, tức là thay thử đồ khác vào nếu hoạt động là được, thậm chí dây điện đấu tùm lum nên khiến động cơ hoạt động không đúng thông số từ nhà sản xuất. Đơn cử như có chiếc KIA Morning 3 máy khi tôi kiểm tra 2 kim phun đúng loại nhưng cái thứ 3 lại của Hyundai, khiến xe chạy không đủ công suất," kỹ sư Hà nói.

Cũng theo kỹ sư Hà, người mua xe cũ không nên quá quan trọng ở yếu tố "còn zin", thậm chí một chiếc xe cũ mới được đại tu toàn bộ còn xứng đáng mua hơn xe "zin keo chỉ, chân máy chưa thay". "Hiện nay ô tô thường được hãng xe bảo hành từ 3-5 năm, hoặc 100.000-150.000km tùy điều kiện nào đến trước. Sau 10 năm nhiều bộ phận xuống cấp sẽ cần thay thế, trong đó động cơ, hộp số đến lúc đại tu là việc bình thường."

Chiếc KIA Morning đời 2008 một đời chủ, ít đi nhưng có hiện tượng chảy dầu mặt máy và bên trong trục cam dầu két đổi màu. Ảnh: Đình Quý.

Cùng chung quan điểm trên, kỹ sư Lê Văn Tạch (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Có nhiều khách hỏi tôi rằng nếu đại tu động cơ thì sẽ đi được khoảng bao nhiêu vạn km nữa. Thực ra thì nếu đại tu động cơ mà thay thế hết những chi tiết kém/hỏng với phụ tùng thay thế chuẩn và thợ làm chuẩn thì chất lượng sẽ không thua kém máy mới đáng kể. Năm 2019, tôi có khách hàng từ Thái Bình đến đại tu động cơ chiếc xe Hyundai Santafe sản xuất 2008. Sau đại tu, đến nay anh ấy cho biết xe đã đi thêm được 29 vạn km mà vẫn ổn định."

Đa số các chuyên gia ô tô đều khuyên người mua xe cũ nên kiểm tra thật kỹ bộ phận động cơ, hộp số và hệ thống treo, dẫn động vì đây là những chi tiết nếu phải sửa chữa, thay thế sẽ tốn kém nhất. Do phần lớn xe đời sâu đều mất hoặc không có lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa, vì thế nếu kiểm tra được chuyên sâu tại gara uy tín trước khi xuống tiền sẽ là tốt nhất. Hiện nay, tiền công "check" xe dao động từ 2-4 triệu đồng tùy giá trị chiếc xe.

