Ngày 21/5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Kim Thuận (33 tuổi, quê Nghệ An) và Lê Văn Giang (36 tuổi, quê Kon Tum) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, cuối tháng 10/2001, Trương Thị Kim Huy được UBND Quận 9 (nay là TP Thủ Đức) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 4.700 m2 tại phường Long Trường, mục đích sử dụng là trồng lúa.

Cuối năm 2018, Huy ký hợp đồng dịch vụ làm pháp lý với nội dung lập thủ tục lên thổ cư; xin giấy phép cơ sở hạ tầng; thi công và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật, phân lô… đối với khu đất nêu trên với Công ty Lawstar, do bà Hà Thị T. làm giám đốc.

Bị cáo Ngô Kim Thuận và Lê Văn Giang tại tòa

Bà T. biết Huy đang tìm kiếm đơn vị phân phối bất động sản nên đã giới thiệu với bị cáo Ngô Kim Thuận (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real). Sau đó, Thuận cùng bà T. và bị cáo Lê Kim Giang (Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real) đi xem hiện trạng khu đất.

Sau đó, Thuận ủy quyền cho Giang ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với Huy.

Sau khi ký hợp đồng, Giang và Thuận đã phân lô và đặt tên dự án là Khu dân cư Long Trường Diamond để quảng cáo bán sản phẩm bất động sản.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2019, các bị cáo đã bán 29 nền đất trong dự án 'ma' này cho 22 khách hàng với giá từ 38 triệu - 40,5 triệu đồng/m2, thu tiền cọc của các nạn nhân với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Căn cứ vào hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền, Thuận và Giang chuyển cho Trương Thị Kim Huy hơn 23 tỷ đồng, còn Thuận nhận hơn 3,4 tỷ đồng và Giang nhận hơn 2,4 tỷ đồng tiền môi giới.

Qua điều tra, CQĐT xác định hiện nay trên địa bàn phường Long Trường, TP Thủ Đức không có dự án tên Khu dân cư Long Trường Diamond của Công ty Thương Tín Real. Đồng thời, Sở Xây dựng TPHCM chưa tiếp nhận hồ sơ của Trương Thị Kim Huy, Công ty Thương Tín Real hay các cá nhân tổ chức khác là chủ đầu tư dự án nêu trên.

Quá hạn hợp đồng, Huy cũng như công ty môi giới không tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không hoàn trả tiền theo thỏa thuận cho khách hàng, đã có 18/22 khách hàng tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Kim Huy, Giang và Thuận.

Do Trương Thị Kim Huy không có mặt tại địa điểm cư trú, không xác định rõ Huy đang ở đâu, ngày 14/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trương Thị Kim Huy, khi nào bắt được sẽ xử lý sau theo luật định.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giang, Thuận, mỗi bị cáo 12 năm tù, buộc liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.