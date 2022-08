Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2, từ chiều qua đến sáng nay (11-12/8) trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 130 - 230mm. Trong đó có những khu vực lượng mưa lên đến 260,6mm như ở huyện Thường Tín, còn các quận nội thành như Hoàng Mai là 236,7mm, Hoàn Kiếm là 129,6mm, Thanh Xuân 179,5mm, Nam Từ Liêm và Hà Đông đều gần 220mm. Do lượng mưa lớn, đêm qua và sáng nay trong các quận nội thành TP Hà Nội có nhiều điểm úng ngập ảnh hưởng đến giao thông như phố Thụy Khuê, Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà… Tại khu vực phía Tây TP Hà Nội, do mực nước sông Nhuệ dâng cao (tại Cổ Nhuế là 4,81m, tại Thanh Liệt là 5,22) nên xuất hiện úng ngập tại các tuyến phố như Trần Bình, Kẻ Vẽ, Đại lộ Thăng Long, Tố Hữu… Do mực nước sông Cầu Bây dâng cao (tại đạp Trại Lợn là 4.02m) nên xuất hiện úng ngập tại khu vực Đàm Quang Trung – Cổ Linh, Nam Đuống, Hoa Lâm, gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức… Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, tính từ ngày 10-12/8, một số vùng trên địa bàn TP Hà Nội có lượng mưa lên đến 340mm. “Hệ thống thoát nước trong nội thành vẫn đáp ứng được so với lượng mưa hiện nay. Còn ở phía Tây do vẫn bị ngập úng nhiều nơi là do hệ thống hạ tầng tiêu thoát nước chưa được đồng bộ”, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết.