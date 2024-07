Tại thị trường Việt Nam, hai mẫu sedan hạng sang, cỡ nhỏ Mercedes-Benz C 200 và BMW 320i được nhiều khách hàng trẻ, có điều kiện kinh tế ưa chuộng. Dù vậy, mức giá mua mới và trả chi phí lăn bánh tương đối cao nên việc lựa chọn mua xe lướt sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí sở hữu.

Mercedes-Benz C 200 và BMW 320i thuộc phân khúc sedan hạng sang

Trong tầm giá dưới 1,4 tỷ đồng trên thị trường xe cũ hiện nay, người dùng có thể mua được Mercedes-Benz C 200 Avantgarde và BMW 320i Sportline đời 2023. Về cơ bản, cả hai mẫu xe này đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng nhưng vẫn có một số khía cạnh cần đặt lên bàn cân so sánh trước khi đưa ra lựa chọn.

Giá bán: Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 2023 rớt giá mạnh hơn

Thời điểm năm 2023, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde được niêm yết giá 1,709 tỷ đồng, chi phí lăn bánh khoảng 1,81 tỷ đồng. Trong khi đó, BMW 320i Sportline sau khi được THACO chuyển sang lắp ráp chỉ có giá 1,499 tỷ đồng, chi phí lăn bánh chỉ khoảng 1,68 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 130 triệu so với mẫu xe đối thủ của thương hiệu Mercedes.

Sau một năm sử dụng, đa phần những chiếc C 200 Avantgarde và 320i Sportline trên thị trường xe cũ đều trong tình trạng rớt giá đáng kể.

Trực diện Mercedes-Benz C 200 và BMW 320i

Cụ thể, C 200 Avantgarde đời 2023 hiện chỉ có giá khoảng 1,3 tỷ đồng, rớt giá khoảng 510 triệu so với lúc mua mới, tương đương khấu hao 28,2% giá trị. Trong khi đó, 320i Sportline có giá 1,33 tỷ đồng sau một năm sử dụng, rớt giá khoảng 350 triệu, khấu hao 20,8%.

Có thể thấy, giá mua mới của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde không chỉ cao hơn BMW 320i Sportline mà mức độ khấu hao cũng nhiều hơn đáng kể.

Kích thước: BMW 320i Sportline nhỏ gọn hơn

Về kích thước tổng thể, C 200 Avantgarde dài hơn 38mm, rộng hơn 63mm nhưng thấp hơn 3mm so với 320i Sportline. Ngoài ra, chiều dài cơ sở của C 200 cũng dài hơn 14mm so với mẫu xe đến từ thương hiệu BMW.

Thân xe Mercedes-Benz C 200 và BMW 320i

Dù vậy, C 200 Avantgarde chỉ được trang bị mâm đa chấu sơn bạc, kích thước 17 inch nên thiếu cân xứng và nổi bật hơn so với mâm 5 chấu kép 18 inch của 320i Sportline.

Thông số kích thước Mercedes-Benz C 200 Avantgarde BMW 320i Sportline Dài x rộng x cao (mm) 4.751 x 1.890 x 1.437 4.713 x 1.827 x 1.440 Chiều dài cơ sở (mm) 2.865 2.851 Thông số mâm/lốp 225/50 R17 225/45 R18 Dung tích bình xăng (lít) 66 59

Ngoại thất: Mercedes C 200 thiếu mở cốp rảnh tay

Về tổng thể thiết kế, Mercedes C 200 Avantgarde hướng đến phong cách sang trọng, mềm mại và tinh tế với nhiều đường nét bo cong. Trong khi đó, BMW 320i Sportline sẽ theo phong cách thể thao, hiệu suất hơn với nhiều đường nét góc cạnh.

Đuôi xe Mercedes-Benz C 200 và BMW 320i

Là hai mẫu xe hạng sang, đến từ thương hiệu cao cấp, dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng cả hai mẫu xe này đều có nhiều trang bị ngoại thất hiện đại. Dù vậy, C 200 Avantgarde vẫn không có trang bị mở cốp rảnh tay như trên 320i Sportline.

Trang bị Mercedes-Benz C 200 Avantgarde BMW 320i Sportline Cụm đèn trước LED LED Đèn LED định vị LED LED Đèn pha tự động Có Có Gạt mưa tự động Có Có Gương chỉnh/gập điện Có Có Đèn hậu LED Có Có Cốp điện Có Có Mở cốp rảnh tay Không Có

Nội thất: BMW 320i Sportline vượt trội hơn với màn hình trung tâm lớn, điều hòa tự động 3 vùng

Tương tự như ngoại hình, không gian nội thất bên trong của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde cũng theo hướng sang trọng, tinh tế và hiện đại, rất dễ làm xiêu lòng cánh chị em. Trong khi đó, BMW 320i Sportline sẽ có không gian nội thất hiện đại nhưng theo thiên hướng nam tính, khoẻ khoắn hơn.

Nội thất bên trong Mercedes-Benz C 200 và BMW 320i

Về tiện nghi, cả hai mẫu xe này sẽ không có một số trang bị cơ bản như: sạc không dây, cửa sổ trời, kính HUD,... nhưng BMW 320i Sportline vẫn nổi bật với màn hình trung tâm 14,9 inch, điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Dù vậy, không gian hàng ghế thứ 2 trên BMW 320i vẫn sẽ không thoáng và thoải mái bằng Mercedes C200. Điều này một phần đến từ thiết kế nội thất của mẫu 3-Series chú trọng đến sự thoải mái của người lái.

Trang bị Mercedes-Benz C 200 Avantgarde BMW 320i Sportline Ghế bọc da Có Có Màn hình trung tâm 11,9 inch 14,9 inch Bảng đồng hồ 12,3 inch 12,3 inch Sạc không dây Không Không Rèm che nắng cửa sau Không Không Cửa sổ trời Không Không Lẫy chuyển số Có Có Điều hòa tự động 2 vùng 3 vùng Ghế lái/phụ chỉnh điện Có Có Nhớ vị trí ghế lái Có Có Kính HUD Không Không

Vận hành: Mercedes-Benz C 200 Avantgarde mạnh hơn

Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde dù chỉ trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L nhưng công suất lại mạnh hơn BMW 320i Sportline 20 mã lực, nhờ vào hệ thống EQ Boost với mô tơ điện hỗ trợ. Cũng vì thế mà mẫu xe thương hiệu Mercedes sẽ có khả năng bứt tốc tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn so với 320i Sportline.

Trang bị Mercedes-Benz C 200 Avantgarde BMW 320i Sportline Động cơ Xăng tăng áp 1.5L Xăng tăng áp 2.0L Công suất (mã lực) 204 184 Mô-men xoắn (Nm) 300 300 Hộp số Tự động 9 cấp Tự động 8 cấp Hệ dẫn động Cầu sau Cầu sau Chế độ lái Eco/Comfort/Sport Eco Pro/Comfort/Sport Chế độ địa hình Không Không Hệ thống treo trước/sau McPherson/Đa liên kết McPherson/Liên kết đa điểm

Công nghệ an toàn: Cả hai xe sang không có ADAS, thiếu camera 360 độ

Dù là mẫu xe thuộc thương hiệu hạng sang, hiện đại nhưng phiên bản tiêu chuẩn của C-Class và 3 Series đều không được trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), thậm chí không có camera 360 độ. Thay vào đó, hai mẫu xe này chỉ được trang bị một số hệ thống hỗ trợ an toàn cơ bản.

Trang bị Mercedes-Benz C 200 Avantgarde BMW 320i Sportline Chống bó cứng phanh Có Có Phân bổ lực phanh điện tử Có Có Hỗ trợ phanh khẩn cấp Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Cân bằng điện tử Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Cảm biến trước/sau Có Có Cảm biến áp suất lốp Không Không Camera 360 độ Không Không Điều khiển hành trình Có Có Cảnh báo tài xế mất tập trung Có Không Số túi khí 7 6

Nhận định chung

Nhìn chung, hai mẫu xe Mercedes-Benz C 200 Avantgarde và BMW 320i Sportline đời 2023 sẽ khiến người dùng thất vọng khi bỏ ra số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng nhưng không có các tính năng an toàn, hỗ trợ lái xe nâng cao. Tuy nhiên, với những ai yêu thích xe Đức thì giá trị thương hiệu và đẳng cấp cho người sở hữu lại là thứ mà những khách hàng này muốn thể hiện.

Mercedes-Benz C 200 và BMW 320i không có công nghệ ADAS

Mỗi mẫu xe theo đuổi một phong cách khá riêng, trong đó, mẫu sedan của Mercedes mềm mại và hiện đại, sẽ phù hợp với khách nữ yêu thích cái đẹp và tính thẩm mỹ cao. Trong khi đó, với mẫu xe của BMW, chất thể thao dường như hợp với khách nam và những những yêu thích năng động, cá tính.