Ngày 17/6, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa phong tỏa hiện trường khu phòng trọ Sáu Luyến (ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến 1 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng. Nạn nhân được xác định là N.M.T (SN 2007, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa). Công an huyện Thủ Thừa đang tạm giữ Phạm Ngọc Lợi (SN 2003, ngụ Long An) để điều tra, xử lý theo pháp luật. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng, Lợi, T. và 2 bạn nữ ở trong phòng trọ của T. đùa giỡn. Một lúc sau, Lợi đem khẩu súng vừa mua trên mạng ra cho mọi người xem. Trong lúc săm soi khẩu súng thì bị cướp cò, đạn trúng vào người T. Nghe tiếng súng nổ, những người sống trong khu nhà trọ chạy đến kiểm tra, Lợi và 2 người bạn gái lấy xe máy chở T. vào bệnh viện. T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại cơ quan điều tra, Lợi khai mua súng với giá 2 triệu đồng trên mạng xã hội. Theo Công an nhân dân Thanh niên 'xăm kín mình' nổ súng bắn người ở Vĩnh Long Ngày 23/5, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nổ súng làm một người bị thương xảy ra tại phường Thành Phước.