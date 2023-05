Ngày 14/5, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú thị xã Ba Đồn) do có hành vi dùng súng đột nhập nhà dân, gây hoang mang, mất trật tự an ninh khu dân cư.

Trước đó, chiều ngày 12/5, camera an ninh tại nhà riêng của anh Phan Cô Vích (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) đã ghi lại cảnh khi anh đang ngồi ở phòng khách sử dụng điện thoại thì Quý phóng ô tô vào rồi dùng súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn.

Đối tượng dí súng vào bà Lý, mẹ anh Vích - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe tiếng súng nên bà Nguyễn Thị Lý (SN 1953) và ông Phạm Xuân Vinh (SN 1950) là bố mẹ anh Vích từ tầng hai đi xuống kiểm tra.

Lúc này, Quý đang dí súng vào đầu anh Vích. Khi bà Lý vào can ngăn, Quý tiếp tục dí súng vào bà Lý thì ông Vinh vào van xin. Sau khoảng thời gian ngắn cãi vã thì Quý rời đi.

Thông tin ban đầu, gia đình anh Vích không có mâu thuẫn gì với Quý. Tuy nhiên, vợ anh Vích là chị Nguyễn Thị Phúc Hiền có bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà, và giữa 2 bên có khúc mắc nợ nần. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hiền không có ở nhà.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang điều tra nguồn gốc súng đạn mà đối tượng Quý sử dụng để bắn tại nhà anh Vích. Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.