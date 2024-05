Thị trường xe máy điện tại Việt Nam những năm gần đây phát triển nhanh chóng với nhiều thương hiệu trong và ngoài nước liên tục giới thiệu sản phẩm mới, cạnh tranh từ thiết kế cho đến công nghệ.

Mới đây, thương hiệu xe máy điện Trung Quốc - Yadea vừa tung thêm mẫu Ossy tại Việt Nam với giá 21,99 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe thương hiệu Việt Pega AuraS+, hiện có giá niêm yết chính hãng 26 triệu đồng. Tuy nhiên, ghi nhận trên thị trường cho thấy, mẫu xe Pega AuraS+ đang được các đại lý ưu đãi, giá chỉ còn 16,5 triệu đồng, giảm tới 9,5 triệu đồng.

Vì vậy, so giá trị thực tế đến tay người dùng của mẫu xe điện Trung Quốc tưởng rẻ, hóa vẫn đắt hơn so với mẫu xe máy điện của Việt Nam tới 5,49 triệu đồng.

Thiết kế của cả hai mẫu xe đều trẻ trung. Ảnh: Theo Yadea/Pega

Trong bài viết dưới đây, VietNamNet so sánh nhanh hai mẫu xe này để độc giả có cái nhìn tổng thể khách quan:

Thiết kế: Pega AuraS+ đa dạng màu sắc và khỏe khoắn, Yadea Ossy thanh lịch, nhỏ gọn

Về kiểu dáng, cả hai mẫu xe máy điện đều có thiết kế thời trang, trẻ trung. Trong đó, mẫu xe thương hiệu Việt Pega AuraS+ có phần khỏe khoắn hơn với kích cỡ tổng thể dài hơn 30mm, thấp hơn 185mm so với Yadea Ossy. Tuy nhiên, chiều cao yên của mẫu xe này lại lên tới 750mm, cao hơn 92mm so với mẫu xe máy điện của Trung Quốc. Vì vậy, tệp khách hàng của Pega AuraS+ sẽ đa dạng hơn so với Yadea Ossy khi không chỉ các chị em mà các nam thanh niên vẫn có thể lựa chọn sử dụng mà không ngại bị chê là "nữ tính" quá.

Trong khi đó, với Yadea Ossy, chiều cao yên xe chỉ ở mức 638mm, kiểu dáng thanh lịch, đậm chất nữ tính nên đa phần chỉ phù hợp với chị em có vóc dáng nhỏ. Ngoài ra, Pega AuraS+ còn có 5 màu sắc cho khách hàng lựa chọn, nhiều hơn so với Yadea Ossy chỉ có 4 màu.

Bảng so sánh thông số kích cỡ của Yadea Ossy và Pega AuraS+. Ảnh: Chí Tâm

Vận hành: Yadea Ossy mạnh hơn nhưng kém Pega AuraS+ về phạm vi di chuyển

Yadea Ossy được trang bị một mô tơ điện đặt ở bánh sau, công suất cực đại đạt 3,3 mã lực, mạnh gấp đôi so với Pega AuraS+ khi mô tơ điện của mẫu xe này chỉ có công suất 1,6 mã lực. Tuy vậy, tốc độ tối đa của hai mẫu xe này là ngang ngửa nhau. Ossy đạt tốc độ tối đa 46km/h và Pega AuraS+ đạt tốc độ dao động từ 45-50km/h.

Pega AuraS+ được trang bị ắc quy 60V-20Ah, dù dung lượng nhỏ hơn so với ắc quy 77V-22Ah của Yadea Ossy nhưng phạm vi hoạt động của AuraS+ lại lên tới 100km sau một lần sạc đầy, đi được thêm 20km so với Ossy. Tuy nhiên, Yadea Ossy được trang bị công nghệ TTFAR giúp hồi điện vào ắc quy, tiết kiệm năng lượng tốt hơn so với AuraS+.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị sạc phù hợp với nguồn điện gia dụng, chính vì vậy người dùng có thể sạc tại nhà, văn phòng công ty hoặc ở những quán cà phê công cộng. Thời gian sạc pin của Pega AuraS+ chỉ rơi vào khoảng 6-8 giờ, nhanh hơn khoảng 1 giờ so với mẫu Yadea Ossy khi phải mất từ 7-8 giờ để làm đầy pin.

Bảng so sánh thông số vận hành Yadea Ossy và Pega AuraS+. Ảnh: Chí Tâm

Trang bị công nghệ: Yadea Ossy nhiều công nghệ hơn

So với Pega AuraS+, mẫu xe máy điện Yadea Ossy nổi bật hơn về khía cạnh trang bị công nghệ. Mẫu xe này có thể mở khóa mà không cần chìa nhờ kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng; có hệ thống chống trộm 4 cấp độ bắt đầu từ việc khoá cứng bánh xe khi có chuyển động bất thường cho đến nháy đèn cảnh báo, hú còi và gửi cảnh báo liên tục đến điện thoại của chủ xe để chủ xe có thể vô hiệu hoá động cơ từ xa.

Không chỉ vậy, Yadea Ossy còn được trang bị tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control. Tuy nhiên, với phạm vi hoạt động của xe chỉ 80km và người dùng thường sử dụng ở những khu vực thành thị lớn như Hà Nội, TP.HCM thì tính năng này có vẻ hơi thừa.

Trong khi đó, Pega AuraS+ chỉ có tính năng chống trộm ở mức cơ bản trên chìa khoá điện tử đi kèm còi báo động. Dù vậy, mẫu xe thương hiệu Việt được đánh giá tích cực về trang bị an toàn với tính năng chống tăng tốc bất ngờ. Tính năng này khá hữu ích trong các trường hợp người lái hoặc trẻ em ngồi trước vô tình vặn tay ga.

Bảng so sánh công nghệ trang bị của Yadea Ossy và Pega AuraS+. Ảnh: Chí Tâm

Nhận định chung

Nhìn tổng thể, hai mẫu xe máy điện trên dự báo sẽ cạnh tranh gay gắt trên thị trường khi mỗi bên đều có một thế mạnh khá ấn tượng. Mẫu xe thương hiệu Trung Quốc Yadea Ossy hơn về công nghệ thông minh nhưng phạm vi hoạt động lại ngắn hơn và giá tại đại lý cao hơn so với Pega AuraS+. Mẫu xe máy điện thương hiệu Việt Pega AuraS+ tuy kém hiện đại nhưng lại có tính thực dụng cao khi có thể đi được quãng đường sau một lần sạc dài hơn, thời gian sạc lại nhanh hơn và có nhiều màu sắc đa dạng để lựa chọn.

Tuy nhiên, sức mạnh của thương hiệu cũng sẽ có tác động lớn tới người dùng. Pega là thương hiệu Việt còn non trẻ nên có thể được người dùng trong nước ủng hộ, mặc dù trước đây, nhà sản xuất này dính dáng đến "lùm xùm" phát ngôn của vị giám đốc mang tính phản cảm khi so sánh xe của mình với xe của hãng Honda. Còn Yadea là thương hiệu hàng đầu tại đất nước láng giềng tỷ dân, nhưng mới đây, lại dính phải vấn đề vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Cụ thể là hình ảnh bản đồ phần tìm kiếm cửa hàng trên trang web của công ty tại Việt Nam sử dụng tiếng Trung Quốc, trong đó, tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa viết theo tiếng Trung Quốc, dịch là Tây Sa và Nam Sa, là tên gọi của Trung Quốc đối với hai quần đảo của Việt Nam.

