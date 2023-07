Cho tôi hỏi mức phạt đối với hành vi trộm cắp tài sản này ra sao?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

Trong trường hợp trên giá trị trộm cắp tài sản có giá trị 4 triệu đồng, việc trộm cắp tài sản có giá trị từ hai triệu đồng trở lên là bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Việc gia đình bạn đã nộp phạt và đền bù được xem là tình tiết xem xét giảm nhẹ theo quy định “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” tại điểm b, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Như vậy trong trường hợp trên tùy vào kết luận điều tra, cáo trạng và tranh tụng tại toà, cùng tình tiết giảm nhẹ và giá trị tài sản mà Tòa án có thể đưa ra mức khung hình phạt cụ thể.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

