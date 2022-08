Muôn kiểu xử phạt xe sử dụng biển số giả tại các quốc gia trên thế giới

Trước tình trạng sử dụng xe biển số giả ngày càng gia tăng, cảnh sát Ấn Độ đã quyết định phát động một đợt ra quân đặc biệt nhằm phát hiện và kiểm tra các phương tiện xe máy, xe ô tô với biển số giả.

Cảnh sát Ấn Độ thắt chặt việc kiểm tra xe biển số giả (Ảnh: The Hindu)

Theo đó, cảnh sát Ấn Độ sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và biển số một cách kĩ lưỡng. Trong trường hợp bắt được xe gắn biển số giả, cảnh sát Ấn Độ sẽ lập hồ sơ vi phạm và tạm giữ phương tiện để điều tra, làm rõ. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, chủ xe gắn biển số giả tại Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với án tù.

Không chỉ ở Ấn Độ, tình trạng xe sử dụng biển số giả cũng đang diễn ra rầm rộ tại New York, Mỹ. Theo Sở Cảnh sát New York và Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố New York hồi đầu tháng 7 vừa qua, số lượng các trường hợp sử dụng biển số giả đã tăng tới 300% so với hồi đầu năm với tổng cộng 16.448 người vi phạm. Bên cạnh việc tạm giữ các phương tiện sử dụng biển số giả, người vi phạm tại Mỹ có thể bị phạt 373 USD (khoảng 8,8 triệu đồng).

Tình trạng sử dụng biển số giả ngày càng phổ biến tại Mỹ và Anh (Ảnh: Quora)

Tại Singapore, bất kì ai bị phát hiện sử dụng biển số giả hoặc tự ý thay đổi biển số xe đều có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 1 năm hoặc bị phạt số tiền 5.000 SGD (tương đương 84,7 triệu đồng).

Chính quyền các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á cũng khá mạnh tay trong việc ngăn chặn tình trạng xe sử dụng biển số giả. Tại Thái Lan, người phạm tội kể trên sẽ phải nhận án tù từ 6 tháng đến 5 năm hoặc chịu phạt tiền từ 1.000 baht – 10.000 baht (tương đương từ 645 nghìn đồng – 6,4 triệu đồng). Thậm chí, đối với một số trường hợp nghiêm trọng, người phạm tội còn phải chịu đồng thời cả hai mức án nêu trên. Tại Việt Nam, mức phạt dành cho hành vi này là từ 4 – 6 triệu đồng.

Người sử dụng biển số giả tại Thái Lan có thể sẽ phải ngồi tù (Ảnh: Bangkok Post)

Việc sử dụng xe biển số giả dần trở nên phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Nhiều người đã sử dụng biển số giả hoặc che biển số xe khi tham gia giao thông để tránh bị phạt nguội hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Minh Nhật (Theo The Hindu)

