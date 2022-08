Chưa học lái ô tô ngày nào, mua bằng giả trên Facebook rồi chạy xe theo bản năng

Sáng 1/8, Thượng tá Lê Ngọc Sáng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Trong quá trình kiểm soát tải trọng xe theo kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, tổ công tác vừa phát hiện một trường hợp lái xe tải đường dài dùng Giấy phép lái xe giả”.

Cụ thể, vào khoảng 10h00 sáng nay (1/8), tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh chốt trước Bến xe Hồng Lĩnh (QL1, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) do Thượng tá Sáng chỉ huy, đã dừng kiểm soát tải trọng ngẫu nhiên đối với xe tải chở hàng đông lạnh biển số 36H-044.6x, do Nguyễn Văn T. (sinh năm 1980, trú xã Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển.

Đối tượng T. sử dụng GPLX giả đã 3,5 tháng để lái xe tải. (Ảnh: CSGT)

Mặc dù không phát hiện chiếc xe này chở quá tải trọng, tuy nhiên, tổ công tác phát hiện Giấy phép lái xe (GPLX) của tài xế T. có “vấn đề”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng xác minh và khẳng định GPLX của tài xế T. là giả.

Lái xe T. khai nhận, đã mua bằng lái này trên Facebook cách đây 3 tháng rưỡi với giá là 4,5 triệu đồng, sau đó xin đi lái thuê. T. cho biết thêm: “Bản thân chưa học lái xe ngày nào cả, chỉ tự lái xe theo bản năng”.

Trong tháng đầu tiên, T. lái xe tải nhẹ đi khắp các huyện ở tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng thứ 2 đến nay, T. đã sử dụng GPLX giả này chạy thuê 10 chuyến xe đông lạnh trên tuyến QL1 từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và ngược lại và chưa từng bị CSGT phát hiện.

Hiện tại, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện do lái xe không có GPLX, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hoàng Hiệp

