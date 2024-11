Theo báo Times of Israel, toàn bộ 15 nước thành viên HĐBA hôm nay (20/11) đã tham gia bỏ phiếu thông qua nghị quyết do 10 quốc gia không thường trực bảo trợ. Nghị quyết có nội dung "yêu cầu tất cả các bên phải tôn trọng lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn, đồng thời nhắc lại yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả con tin” Israel đang bị các tay súng Hồi giáo giam giữ ở Dải Gaza.

Một cuộc họp của HĐBA. Ảnh: Times of Israel

Dù đã nhận được 14 phiếu thuận, nhưng Mỹ là nước thành viên thường trực, có quyền phủ quyết lại bỏ phiếu chống nên văn bản trên rốt cuộc đã không được HĐBA phê chuẩn.

Trước cuộc bỏ phiếu, một quan chức Mỹ xin giấu tên tiết lộ với các phóng viên rằng, Washington sẽ chỉ ủng hộ một nghị quyết nêu rõ ràng yêu cầu phóng thích ngay lập tức các con tin như một phần của lệnh ngừng bắn.

Đây là nghị quyết thứ 4 của HĐBA kêu gọi ngừng bắn ở Gaza bị Mỹ phủ quyết kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hồi cuối tháng 10/2023.

Hồi tháng 6, HĐBA đã thông qua một nghị quyết do Washington bảo trợ, ủng hộ đề xuất ngừng bắn theo giai đoạn có Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian. Tuy nhiên, động thái cho đến nay vẫn chưa dẫn đến một thỏa thuận và các bên vẫn đang bế tắc trong việc tìm tiếng nói chung.