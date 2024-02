Theo thông cáo được US CENTCOM công bố hôm nay (24/2), quân đội Mỹ trong khoảng thời gian từ 12h30 tới 19h15 ngày 23/2 đã phá hủy 7 tên lửa hành trình chống hạm của Houthi chuẩn bị phóng vào Biển Đỏ “nhằm mục đích tự vệ”.

Một tên lửa của Houthi. Ảnh: THX

“Chúng tôi xác định những tên lửa được phóng đi từ các khu vực do Houthi kiểm soát là mối đe dọa tới nhiều tàu chở hàng và chiến hạm của Hải quân Mỹ có mặt trong khu vực. Động thái đánh phủ đầu này sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải, và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn cho những tàu chở hàng và chiến hạm Mỹ”, thông cáo viết.

Hãng thông tấn RT nhận định, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các thương thuyền hoạt động ở Biển Đỏ, Eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden.

Houthi tuyên bố rằng, việc nhóm này thực hiện các cuộc tấn công trên nhằm mục đích ủng hộ người dân Palestine trước hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza, đồng thời khẳng định chỉ tấn công vào các tàu “có liên hệ với các nước Israel, Mỹ và Anh”.

Giao tranh nổ ra dữ dội ở Khan Younis

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay, các binh sĩ của họ trong 24 giờ qua đã vô hiệu hóa nhiều tay súng Hamas ở Khan Younis và quận Zeitoun thuộc thành phố Gaza.

“Tại Khan Younis, các cuộc giao tranh khốc liệt tiếp tục nổ ra, khi Lữ đoàn Givati tham chiến ở đó đã tiêu diệt nhiều lính đối phương. Lữ đoàn thiết giáp số 7 trong quá trình tác chiến ở Khan Younis cũng vô hiệu hóa nhiều tay súng Hamas bằng đạn xe tăng”, Thời báo Israel trích thông cáo của IDF viết.

Trong khi đó, Lữ đoàn thiết giáp 401 Israel trong lúc chiến đấu ở quận Zeitoun thuộc thành phố Gaza “cũng vô hiệu hóa nhiều tay súng đối phương, và thu giữ được một số tài liệu và vũ khí của Hamas”.

Video: Không quân Israel tập kích các mục tiêu ở quận Zeitoun, Gaza.

