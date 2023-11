Thời báo Israel dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm 6/11 (giờ Washington DC) rằng, ông Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel cho biết Mỹ tin một lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời sẽ giúp dân thường di chuyển đến những địa điểm an toàn hơn ở Dải Gaza, đảm bảo nguồn viện trợ sẽ đến được tay người dân, cũng như tạo khả năng giúp các con tin được thả tự do.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) hội đàm với ông Biden vào tháng 9/2023. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi có thể tiếp tục ủng hộ việc tạm ngừng bắn. Cần nói rõ rằng, Mỹ không ủng hộ một lệnh ngừng bắn lâu dài bởi động thái như vậy có lợi cho Hamas”, ông Kirby nói. Theo ông, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Israel dự kiến sẽ có thêm các cuộc điện đàm trong những ngày tới.

Tờ The Guardian sáng nay (7/11) dẫn lời Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng, dù ông không ủng hộ cho một lệnh ngừng bắn lâu dài nhưng khả năng về việc ngừng bắn tạm thời mang tính chiến thuật có thể sẽ được tính đến. “Sẽ không có việc ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza, khi các con tin chưa được thả tự do”, ông Netanyahu khẳng định.

UAE thiết lập bệnh viện ở Dải Gaza

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed ngày 6/11 đã ra chỉ thị cho giới chức nước này thiết lập một bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza, để điều trị cho người dân Palestine bị thương trong cuộc xung đột Israel-Hamas.

“Hôm nay, năm chiếc phi cơ chở thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cần thiết dành cho bệnh viện dã chiến đã cất cánh từ Abu Dhabi tới Ai Cập, từ đó các lô hàng này sẽ được vận chuyển tới Dải Gaza. Bệnh viện này sẽ có các phòng khám nội khoa, ngoại khoa, tâm lý và y học gia đình, tức dịch vụ y tế cho mọi người và mọi lứa tuổi”, hãng tin WAM của UAE trích dẫn thông cáo.

Theo WAM, động thái này phản ánh lập trường của UAE trong việc ủng hộ và bày tỏ sự đoàn kết với người dân Palestine, nhất là “trong những hoàn cảnh đầy thách thức như hiện nay”.

Houthi tuyên bố tấn công UAV vào cơ sở quân sự Israel

Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen hôm nay (7/11) cho biết, lực lượng này đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số cơ sở quân sự của Israel như các sân bay và doanh trại.

“Trong những giờ qua, chúng tôi đã phóng một loạt UAV nhằm vào nhiều mục tiêu quan trọng bên trong Israel. Các đòn tập kích đã khiến hoạt động ở nhiều sân bay và căn cứ quân sự của Israel bị đình trệ trong vài giờ”, tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Houthi Yahya Saree nói.

Quân đội Israel tới nay chưa đưa ra bình luận về những thông tin được Houthi công bố.

Video tiêm kích Israel đánh chặn tên lửa của phiến quân Houthi Quân đội Israel đã triển khai tiêm kích F-35I Adir để đánh chặn một tên lửa hành trình do phiến quân Houthi phóng.

Video tên lửa hệ thống Vòm Sắt nghi rơi xuống khu dân cư ở Israel Theo hãng tin Al Jazeera, tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Vòm Sắt sau khi rời bệ phóng đã bị trục trặc và rơi xuống một khu dân cư của Israel trước khi phát nổ.